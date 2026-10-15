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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

استثمارات عربية مرتقبة في باكستان لتعزيز التعاون الاقتصادي

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
ولاء عبد الكريم

أعلن السفير ياسر البخشوان، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الإفريقي، عن تحركات مرتقبة لإطلاق استثمارات عربية جديدة داخل الأراضي الباكستانية، في إطار خطة تستهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول العربية وجمهورية باكستان الإسلامية.

مباحثات لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية وباكستان

وأوضح البخشوان خلال اجتماع مع  أنه عقد لقاءً مع رجل  الأعمال الباكستاني محمد منير عوان،  في، لبحث فرص التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، واستكشاف مجالات جديدة للشراكة الاستثمارية بين الجانبين.

وأشار إلى أن اللقاء شهد مناقشات وصفها بالمثمرة والاستراتيجية، أسفرت عن توجه المجموعة الباكستانية لبدء ضخ استثمارات نوعية في منطقة الشرق الأوسط، بالتعاون مع كبرى الشركات الكورية الجنوبية.

مصر تستحوذ على النصيب الأكبر من الاستثمارات المرتقبة

وأضاف النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الإفريقي أن الجزء الأكبر من الاستثمارات المستهدفة سيتجه إلى السوق المصرية، مستفيدًا من الفرص الاستثمارية المتاحة وتطور البنية التحتية في البلاد.

وتشمل القطاعات المستهدفة الزراعة، والخدمات اللوجستية، والتطوير العقاري، وإقامة المنشآت السياحية، بما يدعم تنويع مجالات التعاون الاستثماري ويفتح آفاقًا جديدة أمام الشراكات الاقتصادية.

خطة لإطلاق استثمارات عربية جديدة داخل باكستان

وأكد البخشوان أن التحركات الاستثمارية المرتقبة تأتي ضمن خطة متكاملة للمجلس الأعلى للاقتصاد العربي الإفريقي، تتضمن توجيه استثمارات عربية جديدة إلى الأراضي الباكستانية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن هذه الخطوة تستهدف دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول العربية وباكستان، وتعزيز الشراكات الاستثمارية المتبادلة، بما يتيح فرصًا أوسع للتعاون في عدد من القطاعات الاقتصادية.

البكستانى العلاقات الاقتصادية مصر وباكستان

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