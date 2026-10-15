بتحطي مكعب مرقة في كل طبخة؟.. القومي للتغذية يحذر من مخاطره ويكشف بديلًا طبيعيًا

تُعد مكعبات المرقة الجاهزة من المكونات الشائعة في المطابخ، إذ تضيف مذاقًا قويًا إلى الأطعمة المختلفة، لكن الإفراط في استخدامها قد يؤثر سلبًا على الصحة بسبب احتوائها على كميات مرتفعة من الصوديوم، الذي يرتبط بارتفاع ضغط الدم وزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب على المدى الطويل.

مخاطر مكعبات المرقة الجاهزة على الصحة

وفي هذا السياق، حذرت الدكتورة إيمان عصام، الصيدلي الإكلينيكي بالمعهد القومي للتغذية، من الإفراط في استخدام مكعبات المرقة الجاهزة عند إعداد الطعام، مشيرة إلى أهمية الانتباه إلى محتواها من الصوديوم، خاصة مع تكرار إضافتها إلى الوجبات اليومية.

وأوضحت الدكتورة إيمان عصام، خلال فيديو توعوي نشره المعهد القومي للتغذية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن مكعبات المرقة الجاهزة تمنح الطعام نكهة مميزة، إلا أن ارتفاع نسبة الصوديوم فيها يستدعي الحذر عند استخدامها بصورة متكررة.

وأضافت أن المكعب الواحد قد يحتوي على كمية من الصوديوم تعادل نحو نصف الاحتياج اليومي، وهو ما يجعل استهلاكها بكثرة سببًا محتملًا لتجاوز الكمية الموصى بها يوميًا، خاصة عند تناول أطعمة أخرى غنية بالملح.

ويرتبط الإفراط في تناول الصوديوم بارتفاع ضغط الدم، الأمر الذي قد يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بمرور الوقت، لذلك يُنصح بمراقبة كمية الملح والصوديوم الموجودة في الأطعمة الجاهزة والمكونات المستخدمة في الطهي.

مخاطر مكعبات المرقة الجاهزة على الصحة

طريقة تحضير بديل طبيعي لمكعبات المرقة

وقدمت الصيدلانية الإكلينيكية طريقة لتحضير مرقة طبيعية في المنزل، باعتبارها بديلًا يمكن استخدامه لإضافة النكهة إلى الطعام، وذلك من خلال سلق عظام اللحوم أو الدجاج مع مجموعة من الخضراوات والتوابل.

مخاطر مكعبات المرقة الجاهزة على الصحة

مكونات المرقة الطبيعية:

عظام اللحوم أو الدجاج.

البصل.

الجزر.

الكرفس.

الطماطم.

الحبهان.

الفلفل.

ورق اللورا.

كمية محدودة من الملح حسب الحاجة.

مخاطر مكعبات المرقة الجاهزة على الصحة

طريقة التحضير:

تُسلق عظام اللحوم أو الدجاج مع البصل والجزر والكرفس والطماطم، ثم تُضاف التوابل، مثل الحبهان والفلفل وورق اللورا، مع تقليل كمية الملح المستخدمة قدر الإمكان.

وتساعد المرقة المنزلية على التحكم في المكونات وكمية الملح المضافة، لكن يظل من المهم مراعاة طريقة التحضير وعدم الإفراط في إضافة الملح، حتى يكون البديل مناسبًا لمن يسعون إلى تقليل استهلاك الصوديوم.

مخاطر مكعبات المرقة الجاهزة على الصحة

نصائح لتقليل الصوديوم في الطعام

لتقليل استهلاك الصوديوم في النظام الغذائي اليومي، يُفضل الانتباه إلى كمية الملح المستخدمة أثناء الطهي، والحد من الاعتماد المتكرر على مكعبات المرقة الجاهزة، والاستعانة بالأعشاب والتوابل الطبيعية لإضافة النكهة إلى الأطعمة.

كما يُنصح بقراءة الملصقات الغذائية للمكونات الجاهزة، ومقارنة محتواها من الصوديوم، مع تذكر أن إجمالي الكمية المستهلكة على مدار اليوم هو العامل المهم، وليس مصدر الصوديوم وحده.