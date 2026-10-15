شاي داخل عشة بالغيط.. رئيس مركز سمالوط بالمنيا يتفاوض مع ملاك 13 فدانًا لإنشاء مجمع طبي

عقد المهندس عويس الغرياني، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط شمال المنيا، لقاءً مع عدد من ملاك الأراضي الزراعية، لبحث إمكانية إقامة مجمع طبي على مساحة 13 فدانًا بنطاق المركز، مع تعويض أصحاب الأرض بأراضٍ بديلة.

وجاء اللقاء تنفيذًا لتوجيهات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بشأن التواصل مع ملاك الأراضي وبحث آليات تعويضهم بأراضٍ بديلة، بما يسهم في تهيئة الأجواء اللازمة لتنفيذ المشروع الطبي المقترح.

واختار رئيس مركز سمالوط عقد اللقاء داخل عشة بسيطة وسط الأراضي الزراعية، في أجواء ريفية اتسمت بالبساطة، حيث دار الحوار على أكواب الشاي المُعدّة على نار الغيط، بعيدًا عن أجواء الاجتماعات الرسمية، في محاولة للتقارب مع أصحاب الأرض والاستماع إلى آرائهم بشأن المشروع والتعويض المقترح.

ويستهدف اللقاء بحث سبل التوافق مع ملاك الأراضي حول الإجراءات المتعلقة بالمشروع، تمهيدًا لاتخاذ الخطوات اللازمة وفقًا للضوابط المنظمة، مع مراعاة حقوق أصحاب الأراضي ومناقشة البدائل المطروحة للتعويض.

أوضح الغرياني ،أن هذا اللقاء يأتي تزامناً مع الموافقة الرسمية على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة على مساحة 13 فداناً بمركز سمالوط، وذلك لإنشاء أكبر مجمع طبي متكامل يضم كافة التخصصات الطبية بطاقة استيعابية تصل إلى 500 سرير، ليُعد إضافة كبرى ومنظومة صحية متطورة تخدم أهالي محافظة المنيا ومحافظات الصعيد ضمن خطة الدولة الشاملة للارتقاء بالقطاع الصحي .



من جانبهم ثمن الأهالي والمزارعون هذا الحوار الإيجابي الذي يؤكد التلاحم الدائم بين المواطن ومؤسسات الدولة، معربين عن كامل دعمهم للمشروعات القومية التنموية التي تخدم الأجيال القادمة وتوفر رعاية صحية تليق بأهالي الصعيد.