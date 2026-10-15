محافظ المنيا: إنشاء ملعب استجابة لمطالب الأهالي بمدرسة الأمل للتعليم الأساسي

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الخميس، مدرسة الأمل للتعليم الأساسي بقرية 8، إحدى قرى الظهير الصحراوي بمركز المنيا، لمتابعة انتظام العملية التعليمية والوقوف على احتياجات المدرسة، في إطار جولاته الميدانية المستمرة للارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.

وتابع المحافظ انتظام الدراسة داخل الفصول، وتعرّف على سير العملية التعليمية بالمدرسة، التي تضم 28 فصلًا دراسيًا للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، مؤكدًا أهمية توفير بيئة تعليمية ملائمة تساعد الطلاب على التحصيل الدراسي، وتنمية قدراتهم العلمية والبدنية، وتحقيق التكامل بين الدراسة والأنشطة المدرسية.

واستجابةً لمطالب النائب سيد أبو بريدعة، عضو مجلس النواب، وأهالي القرية وإدارة المدرسة، وجّه المحافظ هيئة الأبنية التعليمية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء ملعب على قطعة أرض مجاورة للمدرسة، بما يتيح للطلاب ممارسة الأنشطة الرياضية، ويسهم في تنمية مهاراتهم البدنية وتعزيز مشاركتهم في الأنشطة المدرسية.

بيئة تعليمية

وأكد اللواء عماد كدواني استمرار جهود المحافظة لتطوير الخدمات التعليمية وتلبية احتياجات الطلاب والمعلمين، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية، مشددًا على أهمية توفير بيئة تعليمية متكاملة لا تقتصر على التحصيل الدراسي، بل تمتد إلى بناء شخصية الطلاب وتنمية مهاراتهم وقدراتهم في مختلف المجالات.

رافق المحافظ خلال الجولة النائب سيد أبو بريدعة، عضو مجلس النواب، وصابر زيان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، والمهندس أحمد عثمان، مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية، والدكتور سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة المنيا.