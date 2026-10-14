محافظ المنيا الإنتهاء من رصف 3طرق ورفع كفاءة 14 كيلومترًا بطريق بلنصورة

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، صباح اليوم الأربعاء، أعمال رصف طريق قرية بلنصورة المؤدي إلى الطريق الصحراوي الغربي بمركز أبوقرقاص، لمتابعة معدلات التنفيذ والوقوف على مستجدات المشروع، في إطار خطة المحافظة لتطوير شبكة الطرق ورفع كفاءة المحاور الرئيسية والطرق الفرعية، بما يسهم في تيسير حركة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة بالقرى والمراكز.

وأكد المحافظ أن تطوير شبكة الطرق ورفع كفاءة البنية التحتية في مقدمة أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، لما لهما من دور في تسهيل حركة انتقال المواطنين والبضائع، وتعزيز الربط بين القرى والمراكز والمحاور الرئيسية، بما يدعم الأنشطة الاقتصادية والتجارية ويسهم في تحسين جودة الحياة. ووجّه بتذليل أي عقبات تعترض استكمال أعمال الرصف، والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية لتسريع وتيرة التنفيذ وفقًا للجداول الزمنية المحددة، مع تكثيف المتابعة الميدانية والالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة، لضمان تحقيق أفضل استفادة من المشروعات الجاري تنفيذها.

من جانبه، أوضح المهندس أحمد خالد، مدير الهيئة العامة للطرق والكباري بالمنيا، أن الطريق يبلغ طوله الإجمالي 14 كيلومترًا، وينقسم إلى قطاعين؛ الأول بطول 10 كيلومترات، ويشمل كشط وإزالة طبقة الأسفلت القديمة وإعادة الرصف، والثاني بطول 4 كيلومترات، بداية من الكيلومتر العاشر وحتى مدرسة بلنصورة.

وأضاف أن الأعمال تضمنت إنشاء مسار جديد بطول 300 متر بعيدًا عن الطريق الحالي لتفادي الكثبان الرملية، إلى جانب رفع منسوب الطريق بما يتناسب مع طبيعة المنطقة، مشيرًا إلى وصول الأعمال إلى 13.5 كم، وتبقي 500 متر لاستكمال الطبقة الأسفلتية الأولى حتى نهاية الطريق. كما يتضمن المشروع إنشاء حواجز خرسانية بالمناطق المرتفعة لتعزيز عوامل الأمان والسلامة المرورية وحماية مستخدمي الطريق.

وأشار مدير الهيئة إلى استمرار تنفيذ 3 طرق بمركز أبوقرقاص ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ومن المقرر الانتهاء من أعمالها خلال الشهرين المقبلين، بعد الانتهاء من معظم أعمال المرافق بها. وتشمل المشروعات طريق ترعة سري بطول 10 كيلومترات، وطريق المحيط بطول 10 كيلومترات، حيث يجري استكمال الأعمال الساندة للمصرف، إلى جانب طريق بني حسن شرق النيل بطول 6 كيلومترات، الذي انتهت به أعمال الإزالة والتسوية، ويجري حاليًا تنفيذ طبقة الأساس تمهيدًا لاستكمال مراحل الرصف.

في سياق متصل، أوضح هشام الضوي، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، أنه تم رصف طريق مدخل بلنصورة المؤدي إلى قرى غرب المركز بطول 4 كيلومترات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المحافظ خلال إحدى جولاته الميدانية بالمركز، واستجابةً لاحتياجات الأهالي ولتحسين لكفاءة الطرق المؤدية إلى التجمعات السكنية.

