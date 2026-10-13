السجن 10 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لتاجر مخدرات في مغاغة بالمنيا

عاقبت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات المنيا، عامل ومقيم احدي قري مركز مغاغة، بالسجن المشدد 10 سنوات والغرامة 200 الف جنية، وذلك لحيازة المواد المخدرة والاتجار بها، واسلحة نارية، وذلك في 10 يوليو الماضي وفقا لامر الاحالة الصادر عن النيابة العامة.

وعقدت هيئة المحكمة جلستها برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد عبد الحافظ، وعضوية المستشارين محمود سيد اسماعيل، تامر مجدي، وأمانة سر محمد جمعة، وخالد محمد عبد الغني، واصدرت أحكامها حضوريا على المتهم والزمته المصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات

ترحع أحداث القضية الي، انه بتاريخ 20 يوليو 2026، تمكنت الاجهزة الامنية ، من القاء القبض على المتهم ويدعي«م . ن . م 33 سنة»وثلاثة اخرين وبحوزتهم مواد مخدرة جوهرين (الحشيش- الميثامفتيامين)، وايضا اسلحة نارية بدون ترخيص (بندقية الية- بندقية خرطوش)، دون الحصول على ترخيص وبغير المصرح بترخيصها ، تم التحفظ على المتهمين ، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .