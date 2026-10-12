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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا يوجه بتلبية احتياجات المواطنين وعلاج حالات إنسانية وتوفير فرص عمل

اللواء عماد كدواني محافظ المنيا
اللواء عماد كدواني محافظ المنيا
ايمن رياض

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن لقاءات خدمة المواطنين تمثل قناة مباشرة للتواصل مع الأهالي والتعرف على احتياجاتهم، والعمل على حل مشكلاتهم وتذليل العقبات أمام حصولهم على الخدمات وحقوقهم المشروعة.

وشدد على سرعة الاستجابة للطلبات الجادة، ومتابعة تنفيذ التوجيهات بالتنسيق مع الجهات المعنية، وعدم السماح بأي تقاعس في أداء الواجبات تجاه المواطنين.

جاء ذلك خلال اللقاء الجماهيرى لأهالي مراكز المنيا وسمالوط ومطاي، بحضور رؤساء المراكز، ووكلاء وزارات الصحة والتضامن الاجتماعي والعمل والأبنية التعليمية، وممثلي شركة مياه الشرب والصرف الصحي والأزهر الشريف وعدد من الجمعيات الأهلية، ونجلاء حمدي، مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة.

وشهد اللقاء بحث عدد من المطالب المتعلقة برصف الطرق وتوصيل المرافق وتحسين خدمات النقل والمواقف، إلى جانب ملفات التموين والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، حيث وجّه المحافظ بسرعة فحصها واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة.

وفي ملف التعليم والخدمات الأساسية، وجّه المحافظ بدراسة طلب إنشاء مدرسة للتعليم الأساسي بعزبة أبو إسماعيل بمركز مطاي، ومعاينة الأراضي المقترحة، وسرعة إصدار ترخيص مركز شباب قرية أبو عزيز على مساحة 1200 متر، والمتوقف منذ عام 2004، إلى جانب توصيل الصرف الصحي لمنزل إحدى المواطنات بمنشية مطاي، وفحص الحالات الأولى بالرعاية تمهيدًا لتسليم المستحقين الوحدات السكنية بعد التأكد من استيفاء الشروط.

كما وجّه بمتابعة انتظام الخدمة وتوفير الأدوية والأمصال بالوحدة الصحية بقرية طرفا البحرية بمركز سمالوط، ودراسة احتياجات عدد من العزب من خدمات الصرف الصحي والتعليم والبريد والإنترنت، وتركيب أعمدة إنارة بمداخل عزبتي إلياس حنا وفهمي عبد العال، ودراسة توسعة محطة المياه للتغلب على ضعف الضخ.

وفي مركز المنيا، كلّف المحافظ بمعاينة موقع إنشاء موقف دمشير، ودراسة توفير ماكينات صراف آلي بالقرى بالتنسيق مع البنوك، ووافق على مد خط مياه بطول 150 مترًا لخدمة 19 منزلًا بجزيرة بني أحمد الغربية.

كما وجّه بعرض قطعة أرض متبرع بها بقرية القرايشة على الجهات المختصة لدراسة إمكانية إنشاء وحدة صحية ومدى مطابقتها لمعايير منظومة التأمين الصحي الشامل، مع الدفع بمعدات الوحدة المحلية لتمهيد الطريق بنزلة حسين، وإدراج رصف طريق الخريجين ضمن الخطة الاستثمارية.

وفي إطار دعم المشاركة المجتمعية، وافق على توفير المعدات اللازمة لتمهيد الطريق المؤدي إلى مدخل قرية الجلاء التابعة لقرية البيهو بمركز سمالوط بطول 3 كيلومترات بالجهود الذاتية، ودعم الإنارة بالمدخل.

كما أبدى موافقته على مقترح أحد الشباب لتطوير موقف تلة بمركز المنيا وتزويده بالمظلات وأماكن انتظار للمواطنين، مؤكدًا أهمية تشجيع المبادرات الجادة التي تسهم في تحسين الخدمات.

واختتم المحافظ اللقاء بالتأكيد على أولوية الحالات الإنسانية والأسر الأولى بالرعاية، موجّهًا مديرية الصحة بتوفير العلاج اللازم لإحدى الحالات المرضية على نفقة الدولة، والتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لصرف إعانة مالية شهرية لها، إلى جانب تكليف مديرية العمل والجهات المعنية بدراسة توفير فرص عمل وتراخيص أكشاك لعدد من الحالات المستحقة، بما يساعد على توفير مصدر دخل مستقر وتحسين مستوى معيشتهم.

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