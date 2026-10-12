المنيا.. بدء تشغيل معدية نيلية بقرية بني محمد شعراوي

استجابةً لمطالب أهالي قرية بني محمد شعراوي بمركز أبوقرقاص، أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بدء تشغيل معدية نيلية لنقل السيارات والركاب بين ضفتي النيل، بعد انتظار دام 13 عامًا، بما يسهم في تيسير حركة الانتقال وتخفيف معاناة المواطنين، وتوفير وسيلة نقل أكثر أمانًا لخدمة أهالي القرية والمناطق المحيطة.

وأوضح المحافظ أن توفير المعدية جاء بعد التعامل مع عدد من التحديات الفنية، في مقدمتها عدم جاهزية المرسى بالبر الشرقي لاستقبال المعديات، واعتماد الأهالي على اللنشات في نقل الأفراد دون السيارات، إلى جانب الحاجة إلى تكريك المجرى الملاحي وتطهيره، مؤكدًا حرص المحافظة على إيجاد حلول عملية تلبّي احتياجات المواطنين وتسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

من جانبه، أوضح هشام الضوي، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، أنه تم عقد لقاءات مكثفة مع محموعة من الشباب وأهالى القرية للتوصل إلى حل عملي للمشكلة، أسفرت عن الاستعانة بأحد رجال الأعمال الذي بادر بالمساهمة في تهيئة موقع الرسو وتوفير حفار لتنفيذ أعمال تكريك المجرى الملاحي، بالتزامن مع وصول المعدية الجديدة وإجراء تجربة تشغيلية ناجحة لها.

وأضاف رئيس المركز أنه تم الانتهاء من أعمال تجهيز المرسى وتطهير المجرى الملاحي، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة نقل الركاب والسيارات، مشيرًا إلى بدء التشغيل الفعلي للمعدية، لتضع هذه الخطوة حدًا لمعاناة استمرت سنوات، وتوفر للأهالي وسيلة انتقال تربط بين ضفتي النيل وتيسر حركة المواطنين والسيارات.