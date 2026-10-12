قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الطيران المدني السعودي: تمديد تعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد بالرياض
بحوزتهم طن مخدرات.. مصرع 6 عناصر شديدة الخطورة وإصابة ضابط وفردي شرطة فى تبادل إطلاق النار | صور
حمزة عبد الكريم ضمن قائمة برشلونة لموقعة جالطة سراي في دوري الأبطال
إلزام الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين بتوقيع إقرار استلام التابلت..وصدى البلد ينشر تفاصيله
الرئيس السيسي: مواقف مصر المتوازنة تحظى بتقدير كوريا وماليزيا وإندونيسيا
الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل 10 ملايين جنيه
الرئيس السيسي: مستعدون لتعزيز الشراكات الاستثمارية مع كوريا وماليزيا وإندونيسيا
الخارجية الإيرانية: نسيطر على هرمز.. وأبدينا استعدادا لمحادثات بين اليمن والسعودية
الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد جولته الآسيوية
التعليم تحدد الفئات المستهدفة بإستلام التابلت في المدارس الثانوية العامة والفنية
الرئيس السيسي: مكانة مصر الدولية تستند إلى إرثها الحضاري وسياسة التوازن والاستقرار
الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد جولة آسيوية شملت 3 دول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

المنيا.. بدء تشغيل معدية نيلية بقرية بني محمد شعراوي

تشغيل معدية نيلية
تشغيل معدية نيلية
ايمن رياض

استجابةً لمطالب أهالي قرية بني محمد شعراوي بمركز أبوقرقاص، أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بدء تشغيل معدية نيلية لنقل السيارات والركاب بين ضفتي النيل، بعد انتظار دام 13 عامًا، بما يسهم في تيسير حركة الانتقال وتخفيف معاناة المواطنين، وتوفير وسيلة نقل أكثر أمانًا لخدمة أهالي القرية والمناطق المحيطة.

وأوضح المحافظ أن توفير المعدية جاء بعد التعامل مع عدد من التحديات الفنية، في مقدمتها عدم جاهزية المرسى بالبر الشرقي لاستقبال المعديات، واعتماد الأهالي على اللنشات في نقل الأفراد دون السيارات، إلى جانب الحاجة إلى تكريك المجرى الملاحي وتطهيره، مؤكدًا حرص المحافظة على إيجاد حلول عملية تلبّي احتياجات المواطنين وتسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

من جانبه، أوضح هشام الضوي، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، أنه تم عقد لقاءات مكثفة مع محموعة من الشباب وأهالى القرية للتوصل إلى حل عملي للمشكلة، أسفرت عن الاستعانة بأحد رجال الأعمال الذي بادر بالمساهمة في تهيئة موقع الرسو وتوفير حفار لتنفيذ أعمال تكريك المجرى الملاحي، بالتزامن مع وصول المعدية الجديدة وإجراء تجربة تشغيلية ناجحة لها.

وأضاف رئيس المركز أنه تم الانتهاء من أعمال تجهيز المرسى وتطهير المجرى الملاحي، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة نقل الركاب والسيارات، مشيرًا إلى بدء التشغيل الفعلي للمعدية، لتضع هذه الخطوة حدًا لمعاناة استمرت سنوات، وتوفر للأهالي وسيلة انتقال تربط بين ضفتي النيل وتيسر حركة المواطنين والسيارات.

المنيا محافظ المنيا معدية النيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصلاة في المنزل منفردا

ما حكم الرجل الذي يصلي الصلوات الخمس في البيت؟.. الإفتاء توضح رأي الشرع

معتمد جمال

بعد خسارة القمة.. معتمد جمال يخضع لجراحة عاجلة

أسعار الدواجن

عاودت الصعود.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق

موعد إجازة نصف العام 2027 وجدول امتحانات الترم الأول

موعد إجازة نصف العام 2027 وجدول امتحانات الترم الأول

حالة الطقس

أمطار رعدية واضطراب بالملاحة.. التفاصيل الكاملة لمنخفض جوي يضرب المحافظات الأربعاء

الأهلي والزمالك

لجنة الحكام: هدف الأهلي الأول صحيح.. والزمالك لا يستحق ركلة جزاء

موعد شهر رمضان 2027 وإمساكية الصلاة والسحور والإفطار

موعد شهر رمضان 2027 وإمساكية الصلاة والسحور والإفطار

المضيفة المصرية

الخطوط السعودية تنعي المضيفة المصرية ضحية أحداث مطار الملك خالد

ترشيحاتنا

الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس اليوم.. أمطار رعدية في هذه المناطق

الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس اليوم.. أمطار رعدية في هذه المناطق

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2026 وجدول الحد الأدنى للأجور

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2026 وجدول الحد الأدنى للأجور

خطوات تغيير عداد الكهرباء إلى قدرة أكبر والشروط المطلوبة 2026

خطوات تغيير عداد الكهرباء إلى قدرة أكبر والشروط المطلوبة 2026

بالصور

الرمان ليس مجرد فاكهة شتوية.. تعرف على فوائده للقلب وللشرايين

الرمان ليس مجرد فاكهة شتوية..تعرف على فوائده للقلب وللشراين
الرمان ليس مجرد فاكهة شتوية..تعرف على فوائده للقلب وللشراين
الرمان ليس مجرد فاكهة شتوية..تعرف على فوائده للقلب وللشراين

الفراخ رفعت والبانيه يصل230 ..أسعار الدواجن اليوم الإثنين

اسعار الدواجن اليوم الاثنين
اسعار الدواجن اليوم الاثنين
اسعار الدواجن اليوم الاثنين

الكبد الدهني قد يتطور دون أعراض واضحة.. علامات تستدعي الانتباه وطرق تقليل المخاطر

الكبد الدهني قد يتطور دون أعراض واضحة.. علامات تستدعي الانتباه وطرق تقليل المخاطر
الكبد الدهني قد يتطور دون أعراض واضحة.. علامات تستدعي الانتباه وطرق تقليل المخاطر
الكبد الدهني قد يتطور دون أعراض واضحة.. علامات تستدعي الانتباه وطرق تقليل المخاطر

طريقة عمل الفلفل المحشي بالأرز والجبنة

طريقة عمل الفلفل المحشي بالأرز والجبنة
طريقة عمل الفلفل المحشي بالأرز والجبنة
طريقة عمل الفلفل المحشي بالأرز والجبنة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وماذا بعد !!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: شبح الانهيار الدولي يعصف بالبيت الأبيض

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقدان الطمأنينة

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من منتدى مصر 2026 إلى معركة الوظائف عالميًا.. كيف تعظّم مصر العائد التنموي للنمو الاقتصادي؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: حين يتحول الكفن إلى وعد بالحياة.. البداري تنتصر للإنسان

المزيد