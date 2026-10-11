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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

المشدد 6 سنوات لعامل هتك عرض فتاة وابتزها في مغاغة بالمنيا

الحكم على المتهم
الحكم على المتهم
ايمن رياض

قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات المنيا، اليوم، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات على عامل يبلغ من العمر 39 عامًا، بعد إدانته بهتك عرض فتاة لم تبلغ 18 عامًا، بعدما استدرجها بوهم توفير فرصة عمل في مجال التسويق الإلكتروني مقابل 5 آلاف جنيه، ثم صورها وهددها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وألزمت المحكمة المتهم بالمصاريف الجنائية، كما أحالت الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة للفصل فيها.

تعود تفاصيل الواقعة إلى شهر مارس 2026، عندما استغل المتهم، «س. م. ب» 39 سنه، المقيم بمدينة مغاغة شمال المنيا، صغر سن المجني عليها، وأوهمها بتوفير فرصة عمل لها في مجال التسويق الإلكتروني مقابل مبلغ 5 آلاف جنيه.

ووفقًا لأمر الإحالة، استغل المتهم ذلك لاستدراج الفتاة وتصويرها ، ثم استخدم الصور في تهديدها وابتزازها هي ووالدتها، ملوحًا بنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تلقي البلاغات وإجراء التحريات اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، والتحفظ على هاتفه المحمول الذي احتوى على أدلة رقمية مرتبطة بالواقعة، قبل إحالته
 

المنيا حبس مغاغة المتهم

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