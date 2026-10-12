حملات رقابية على تراخيص المحال والإشغالات وتحرير محاضر للمخالفين بالمنيا

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية المكثفة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال العامة، وفرض الانضباط والتصدي للمخالفات، بما يسهم في الحفاظ على الصحة العامة واستعادة الوجه الحضاري وتحقيق الالتزام بالقانون.

وشدد المحافظ على استمرار الحملات الميدانية بصورة دورية، مؤكدًا أنها تستهدف تقنين الأوضاع وتحقيق الانضباط داخل الشارع، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وعدم التهاون مع أي تجاوزات تمس سلامة المواطنين أو تعوق الحركة العامة.

جاء ذلك خلال استعراض المحافظ تقريرًا بشأن نتائج الحملات المشتركة التي نفذتها لجنة الإشغالات والرقابة التموينية وتراخيص المحال، برئاسة اللواء الدكتور محمد أنيس، السكرتير العام للمحافظة، بعدد من القطاعات بمركزي المنيا وسمالوط، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأسفرت الحملات بمدينة المنيا عن ضبط كميات من السلع والأغذية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير 8 محاضر متنوعة لمخالفات شملت عدم حمل العاملين شهادات صحية وعدم استيفاء المحال الاشتراطات الصحية، فيما أسفرت الحملات بمركز سمالوط عن تحرير 9 محاضر لمخالفات إدارية وصحية، ليصل إجمالي المحاضر المحررة إلى 17 محضرًا، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للأنشطة التجارية والتأكد من الالتزام بالاشتراطات القانونية والصحية.