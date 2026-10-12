مصرع شاب سقط عليه ونش لرفع الأثاث فى سمالوط بالمنيا

لقى طالب مصرعه اثر سقوط ونش لرفع الأثاث المنزلي على رأسه، بجوار منزله بمدينة سمالوط شمال المنيا، تم نقل الجثه لمشرحة المستشفى ، وتحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .



تلقى اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من المقدم محمد قاسم رئيس مباحث مركز شرطة سمالوط شرق، يفيد بمصرع " محمد . ع . م " 15 سنة ويقيم بمدينة سمالوط، اثر سقوط ونش لرفع الأثاث المنزلي على رأسه بجوار منزله.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وبالمعاينة وبالفحص تبين ان الطفل لفظ انفاسه الأخيرة على الفور اثر سقوط ونش لرفع الأثاث على راسه اثناء

وكشف الدكتور محمد صلاح مفتش صحة المركز بعد مناظرته للجثمان ان سبب الوفاة" كسر بالجمجمة وتلف بأنسجة المخ وجرح بالبطن"، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة مالم تفيد التحريات غير ذلك.

وأكدت تحريات مباحث المركز الذي اجراها الرائدان محمد غلاب ومحمود ندا معاوني مباحث المركز، بعدم وجود شبهة جنائية حسب سماع اقوال الأهلية وكاميرات المراقبة، وبناء على ذلك قررت النيابة العامة بتصريح الدفن وتسليم الجثمان لاهليته.

