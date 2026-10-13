جامعة المنيا الأهلية تناقش إطلاق درجات علمية مع جامعات دولية وإنشاء عيادات تخصصية

عقد مجلس جامعة المنيا الأهلية اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا والقائم بأعمال رئيس جامعة المنيا الأهلية، وبحضور الدكتور أبو هشيمة مصطفى، نائب رئيس الجامعة الأهلية للشئون الأكاديمية، والدكتور حسام شوقي، نائب رئيس جامعة المنيا لشئون الدراسات العليا والبحوث ، لمتابعة خطط تطوير البرامج الأكاديمية، والاستعداد لإطلاق درجات علمية مزدوجة بالتعاون مع جامعات دولية، واستكمال تجهيزات المعامل والعيادات الطبية، إلى جانب بحث مشروعات التوسع في البنية التحتية، ومتابعة انتظام الدراسة وتفعيل منظومة التعليم الرقمي.

و أعلن الدكتور عصام فرحات استمرار الاستعدادات الأكاديمية والفنية لإطلاق برنامج للدرجات العلمية المزدوجة بالتعاون بين جامعة المنيا وجامعة المنيا الأهلية وجامعة ساوثهامبتون الإنجليزية، في عدد من التخصصات بمجالات الهندسة والحاسبات والذكاء الاصطناعي .

وأوضح أن جامعة ساوثهامبتون تتمتع بمكانة أكاديمية وبحثية دولية، فضلًا عن ارتباط برامجها التعليمية بالقطاعات الصناعية والشركات الكبرى، بما يسهم في تعزيز الجانب التطبيقي للعملية التعليمية، وإكساب الطلاب خبرات تتوافق مع التطورات التكنولوجية ومتطلبات المهن المستقبلية.

وناقش المجلس الإجراءات اللازمة لتفعيل البرامج الدولية، بما يشمل تشكيل مجلس متخصص لإدارتها، واستكمال الاتفاقيات واللوائح الدراسية المنظمة لها، وتحديد احتياجات أعضاء هيئة التدريس والكوادر الأكاديمية المؤهلة للتدريس باللغة الإنجليزية، إلى جانب مباشرة مكتب البرامج الدولية أعماله وتنسيق الجهود مع الكليات والإدارات المعنية؛ لضمان جاهزية المنظومة الأكاديمية والإدارية قبل بدء التشغيل والمتوقع له مع أول يناير القادم، مؤكداً علي أهمية تكامل الجهود الأكاديمية والإدارية والفنية، وتسريع وتيرة تنفيذ خطط التطوير والتجهيز، بما يدعم مكانة جامعة المنيا الأهلية، ويعزز قدرتها على تقديم تعليم جامعي متطور، وخدمات صحية ومجتمعية تسهم في تلبية احتياجات المواطنين.



وتضمنت المناقشات استكمال متطلبات معامل كلية الهندسة، وتوفير أجهزة الحاسب الآلي عالية الكفاءة لمعامل الحاسبات والبرمجة، وإنهاء إجراءات تجهيز معامل إنترنت الأشياء (IoT)، إلى جانب استكمال تجهيز استوديو الإعلام ومعامل كلية الطب، بما يشمل الميكروسكوبات والشاشات الذكية وخدمات الإنترنت.

كما ناقش المجلس توفير الكيماويات والمستلزمات اللازمة لتشغيل معامل كلية الصيدلة، ومتابعة توريد أجهزة كلية العلاج الطبيعي، مع التأكيد على سرعة الانتهاء من التجهيزات المتبقية، ومراجعة جاهزية البنية الأساسية وخدمات الاتصال والإنترنت، بما يدعم كفاءة التدريب العملي ويرتقي بمستوى العملية التعليمية.

وناقش المجلس الاستعدادات اللازمة لافتتاح عيادات متخصصة لكليتي طب الأسنان والعلاج الطبيعي بالجامعة الأهلية، بهدف إتاحة خدمات علاجية وتأهيلية للمواطنين، وتوسيع نطاق استفادة المجتمع من الإمكانات الأكاديمية والتخصصية للجامعة.

كما ناقش المجلس إنشاء مجمع طبي متكامل تابع للجامعة الأهلية يقدم خدمات علاجية طبية، وعيادات خارجية لطب الأسنان، ومركزًا للعلاج الطبيعي، بما يدعم التوسع في تقديم الخدمات الصحية المتخصصة، ويوفر فرصًا إضافية للتدريب والتطبيق العملي للطلاب، ويعزز التكامل بين العملية التعليمية والاحتياجات الصحية للمجتمع.

واستعرض المجلس المقترحات المتعلقة بإنشاء مبنى للمدرجات ومجمع طبي ومباني للإسكان الطلابي، بما يتناسب مع احتياجات الجامعة الحالية وخططها المستقبلية للنمو،

وناقش المجلس موقف إعداد واعتماد اللوائح الدراسية بالكليات والبرامج، مشددًا على ضرورة الإسراع في استكمال اللوائح التي لم تنتهِ بعد، ومراجعة اللوائح المعتمدة والبرامج الدراسية القائمة، بما يضمن اتساقها مع التطورات العلمية والتكنولوجية ومتطلبات سوق العمل والمهن المستقبلية.

وفي إطار متابعة انتظام العملية التعليمية،