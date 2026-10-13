قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السعودية تعلن اعتراض وتدمير صاروخين استهدفا الظهران ومنطقة حرض
طلع 120 جنيه.. سعر الجنيه الذهب في الصاغة الآن
الرد القاسي بدأ.. تركي آل الشيخ: بداية دفع الثمن بعد الهجمات على المملكة
وجبة فرايد تشيكن تنقل أسرة كاملة للمستشفى بالفيوم.. أب يكشف تفاصيل إصابة طفليه وزوجته باشتباه تسمم غذائي
التحالف يكشف تفاصيل ضربات صنعاء: استهداف مصادر إمداد الصواريخ والمسيّرات
ترامب: واشنطن تواصل تبادل المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا.. وتحذر الصين وروسيا من دعم إيران
بعد إنذار بالإخلاء.. ضربات للتحالف بقيادة السعودية تستهدف منشأة نفطية في صنعاء
عمرو عبد الجليل يكشف لصدى البلد كواليس برنامج «توأم رمضان» مع شقيقه الشيخ أيمن| فيديو
الصين تؤكد دعمها لوقف شامل لإطلاق النار في الشرق الأوسط
سفير أوزبكستان بالقاهرة: التوسع في مجال التعاون السياحي أحد المجالات الواعدة مع مصر
الشيباني يتهم إسرائيل بتسليح مجموعات في السويداء.. ويدعو للعودة إلى اتفاقية فض الاشتباك
البحوث الفلكية ينظم ورشة عمل دولية لتطوير منظومة رصد الزلازل والإنذار المبكر بالتعاون مع الصين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

جامعة المنيا الأهلية تناقش إطلاق درجات علمية مع جامعات دولية وإنشاء عيادات تخصصية

جامعة المنيا الاهلية
جامعة المنيا الاهلية
ايمن رياض

عقد مجلس جامعة المنيا الأهلية اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا والقائم بأعمال رئيس جامعة المنيا الأهلية، وبحضور الدكتور أبو هشيمة مصطفى، نائب رئيس الجامعة الأهلية للشئون الأكاديمية، والدكتور حسام شوقي، نائب رئيس جامعة المنيا لشئون الدراسات العليا والبحوث ، لمتابعة خطط تطوير البرامج الأكاديمية، والاستعداد لإطلاق درجات علمية مزدوجة بالتعاون مع جامعات دولية، واستكمال تجهيزات المعامل والعيادات الطبية، إلى جانب بحث مشروعات التوسع في البنية التحتية، ومتابعة انتظام الدراسة وتفعيل منظومة التعليم الرقمي.

و أعلن الدكتور عصام فرحات استمرار الاستعدادات الأكاديمية والفنية لإطلاق برنامج للدرجات العلمية المزدوجة بالتعاون بين جامعة المنيا وجامعة المنيا الأهلية وجامعة ساوثهامبتون الإنجليزية، في عدد من التخصصات بمجالات الهندسة والحاسبات والذكاء الاصطناعي .

وأوضح أن جامعة ساوثهامبتون تتمتع بمكانة أكاديمية وبحثية دولية، فضلًا عن ارتباط برامجها التعليمية بالقطاعات الصناعية والشركات الكبرى، بما يسهم في تعزيز الجانب التطبيقي للعملية التعليمية، وإكساب الطلاب خبرات تتوافق مع التطورات التكنولوجية ومتطلبات المهن المستقبلية.

وناقش المجلس الإجراءات اللازمة لتفعيل البرامج الدولية، بما يشمل تشكيل مجلس متخصص لإدارتها، واستكمال الاتفاقيات واللوائح الدراسية المنظمة لها، وتحديد احتياجات أعضاء هيئة التدريس والكوادر الأكاديمية المؤهلة للتدريس باللغة الإنجليزية، إلى جانب مباشرة مكتب البرامج الدولية أعماله وتنسيق الجهود مع الكليات والإدارات المعنية؛ لضمان جاهزية المنظومة الأكاديمية والإدارية قبل بدء التشغيل والمتوقع له مع أول يناير القادم، مؤكداً علي أهمية تكامل الجهود الأكاديمية والإدارية والفنية، وتسريع وتيرة تنفيذ خطط التطوير والتجهيز، بما يدعم مكانة جامعة المنيا الأهلية، ويعزز قدرتها على تقديم تعليم جامعي متطور، وخدمات صحية ومجتمعية تسهم في تلبية احتياجات المواطنين.


وتضمنت المناقشات استكمال متطلبات معامل كلية الهندسة، وتوفير أجهزة الحاسب الآلي عالية الكفاءة لمعامل الحاسبات والبرمجة، وإنهاء إجراءات تجهيز معامل إنترنت الأشياء (IoT)، إلى جانب استكمال تجهيز استوديو الإعلام ومعامل كلية الطب، بما يشمل الميكروسكوبات والشاشات الذكية وخدمات الإنترنت.
كما ناقش المجلس توفير الكيماويات والمستلزمات اللازمة لتشغيل معامل كلية الصيدلة، ومتابعة توريد أجهزة كلية العلاج الطبيعي، مع التأكيد على سرعة الانتهاء من التجهيزات المتبقية، ومراجعة جاهزية البنية الأساسية وخدمات الاتصال والإنترنت، بما يدعم كفاءة التدريب العملي ويرتقي بمستوى العملية التعليمية.

وناقش المجلس الاستعدادات اللازمة لافتتاح عيادات متخصصة لكليتي طب الأسنان والعلاج الطبيعي بالجامعة الأهلية، بهدف إتاحة خدمات علاجية وتأهيلية للمواطنين، وتوسيع نطاق استفادة المجتمع من الإمكانات الأكاديمية والتخصصية للجامعة.

كما ناقش المجلس إنشاء مجمع طبي متكامل تابع للجامعة الأهلية يقدم خدمات علاجية طبية، وعيادات خارجية لطب الأسنان، ومركزًا للعلاج الطبيعي، بما يدعم التوسع في تقديم الخدمات الصحية المتخصصة، ويوفر فرصًا إضافية للتدريب والتطبيق العملي للطلاب، ويعزز التكامل بين العملية التعليمية والاحتياجات الصحية للمجتمع.

واستعرض المجلس المقترحات المتعلقة بإنشاء مبنى للمدرجات ومجمع طبي ومباني للإسكان الطلابي، بما يتناسب مع احتياجات الجامعة الحالية وخططها المستقبلية للنمو، 
وناقش المجلس موقف إعداد واعتماد اللوائح الدراسية بالكليات والبرامج، مشددًا على ضرورة الإسراع في استكمال اللوائح التي لم تنتهِ بعد، ومراجعة اللوائح المعتمدة والبرامج الدراسية القائمة، بما يضمن اتساقها مع التطورات العلمية والتكنولوجية ومتطلبات سوق العمل والمهن المستقبلية.
وفي إطار متابعة انتظام العملية التعليمية،

المنيا جامعة المنيا الأهلية معامل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغير الساعه

موعد بدء التوقيت الشتوي 2026 في مصر وتأخير الساعة 60 دقيقة وطريقة ضبط الهواتف

أعضاء النيابة الإدارية الجدد يؤدون اليمين القانونية

بالأسماء.. أعضاء النيابة الإدارية الجدد يؤدون اليمين أمام وزير العدل| صور

الدعاء

حكم الدعاء بـ «يا ساتر» و«يا ستار».. وهل يجوز نداء الله تعالى بهما؟

والد الشهيدة

بعد مشهد بكائه في الجنازة.. تركي آل الشيخ لوالد مضيفة الطيران: اعتبرني ابنك من الآن

الفريق طيار عمرو صقر قائد القوات الجوية

قائد القوات الجوية: قادرون على تنفيذ مختلف المهام في جميع الظروف لحماية الأمن القومي المصري.. فيديو وصور

هولندا

الشرطة الهولندية لـ «صدى البلد»: القبض على المواطن المصري أحمد ناصر تم بتهمة الاشتباه

الخطوط الجوية البريطانية

طوارئ في السماء.. طائرة بريطانية تطلق نداء استغاثة خلال رحلتها إلى البرتغال

شقيق عزة

شقيق عزة رمزي يروي تفاصيل علمه بوفاتها ويشكر الخارجية والسفارة المصرية

ترشيحاتنا

جامعة المنيا الاهلية

جامعة المنيا الأهلية تناقش إطلاق درجات علمية مع جامعات دولية وإنشاء عيادات تخصصية

فعاليات ثقافية وفنية

رقصات تراثية من مصر وروسيا وإندونيسيا والسودان في مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية

صورة أرشيفية

الثلاثاء المقبل.. انطلاق ملتقى العريش الثقافي "سيناء.. جغرافيا القداسة وفلسفة الهوية"

بالصور

من الرولز رويس إلى لامبورجيني.. سعر ومواصفات السيارة هدية محمد سامي لـ مي عمر احتفالا بعيد ميلادها

سيارة مي عمر
سيارة مي عمر
سيارة مي عمر

موعد تغيير الساعة للتوقيت الشتوي 2026 في مصر

موعد تغيير الساعة للتوقيت الشتوي 2026 في مصر
موعد تغيير الساعة للتوقيت الشتوي 2026 في مصر
موعد تغيير الساعة للتوقيت الشتوي 2026 في مصر

قائد القوات الجوية: قادرون على تنفيذ مختلف المهام في جميع الظروف لحماية الأمن القومي المصري.. فيديو وصور

الفريق طيار عمرو صقر قائد القوات الجوية
الفريق طيار عمرو صقر قائد القوات الجوية
الفريق طيار عمرو صقر قائد القوات الجوية

التعب المستمر والدوخة.. علامات تكشف الإصابة بأنيميا نقص الحديد

التعب المستمر و الدوخة..علامات تكشف الاصابة بانيميا نقص الحديد
التعب المستمر و الدوخة..علامات تكشف الاصابة بانيميا نقص الحديد
التعب المستمر و الدوخة..علامات تكشف الاصابة بانيميا نقص الحديد

فيديو

سيارة مي عمر

من الرولز رويس إلى لامبورجيني.. سعر ومواصفات السيارة هدية محمد سامي لـ مي عمر احتفالا بعيد ميلادها

مرض غامض يضرب تركيا

مرض غامض يضرب تركيا! .. آلاف المصابين وتحذيرات عاجلة من مياه الشرب

الفريق طيار عمرو صقر قائد القوات الجوية

قائد القوات الجوية: قادرون على تنفيذ مختلف المهام في جميع الظروف لحماية الأمن القومي المصري.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: حرب أكتوبر 1973.. دروس القوة وحدود التفوق العسكري

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من يملك حق الاعتراض على أصدقاء شريك حياته؟

المزيد