سكرتير عام المنيا يفتتح معرض الفن من أجل السلام لتعزيز الإبداع الطلابي

افتتح اللواء الدكتور محمد أنيس، السكرتير العام لمحافظة المنيا ،بتكليف من اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا معرض «الفن من أجل السلام» الذي نظمته جامعة دراية، برئاسة الدكتور شريف رفعت بالتعاون بين اتحاد طلاب الجامعة ومركز ريادة الأعمال وأبحاث الاستدامة، تزامنًا مع احتفالات أكتوبر المجيدة، بهدف تعزيز قيم السلام والانتماء الوطني، وتشجيع الشباب على التعبير عن إبداعاتهم الفنية.

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تنوعت الأعمال المشاركة بين اللوحات الفنية والمجسمات ومقاطع الفيديو القصيرة (Reels) وتناولت موضوعات السلام وحرب أكتوبر المجيدة، بما يعكس دور الفن في ترسيخ القيم الإنسانية والوطنية ونشر الوعي المجتمعي.

وتفقد السكرتير العام عيادات طب الفم والأسنان بالجامعة، مشيدًا بجاهزيتها واستعدادها لاستقبال الزوار والمرضى، ودورها في تقديم الخدمات الصحية وخدمة المجتمع.

وتأتي الفعالية ضمن أنشطة مبادرة «تمكين شباب محافظة المنيا من أجل التنمية المستدامة» (EMYSD)، المرتبطة بإطار العقد الدولي لعلوم التنمية المستدامة 2024–2033 بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، دعمًا لمشاركة الشباب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف السادس عشر المعني بالسلام والعدل والمؤسسات القوية، من خلال نشر ثقافة التسامح والحوار والسلام.

