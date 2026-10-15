محافظ المنيا يبحث تعزيز التعاون مع النيابة الإدارية لترسيخ الانضباط الإدارى

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أهمية الدور الذي تضطلع به النيابة الإدارية في حماية المال العام ومكافحة الفساد، وضمان حسن سير وانتظام المرافق العامة، مشيرًا إلى أن التكامل بين السلطتين التنفيذية والقضائية يمثل ركيزة أساسية لدعم جهود الدولة في ترسيخ سيادة القانون، وتحقيق الانضباط الإداري، والحفاظ على مقدرات الوطن، بما يسهم في تحقيق الصالح العام والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال زيارة المحافظ لمقر نادي النيابة الإدارية بالمنيا، يرافقه الدكتور محمد جبر نائب المحافظ و اللواء الدكتور محمد أنيس السكرتير العام و اللواء أحمد جميل المشرف العام على جهاز أملاك الدولة و الدكتور سعيد محمد رئيس مركز و مدينة المنيا، حيث كان في الاستقبال المستشار خيري معوض، النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية،والمستشار زكي شلقامي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ومدير المكتب الفني لنيابات المنيا الإدارية، والمستشار محمد مصطفى، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية والمستشار الشرفي لنادي النيابة الإدارية، والمستشار حمادة صايم، رئيس مجلس إدارة النادي.

وأعرب محافظ المنيا عن تقديره لجهود مستشاري النيابة الإدارية في أداء رسالتهم، مؤكدًا حرص المحافظة على استمرار التواصل والتنسيق مع الجهات القضائية والرقابية، وتعزيز التعاون في الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم تطوير الأداء المؤسسي، ويعزز الانضباط داخل الأجهزة التنفيذية، ويرفع كفاءة العمل، ويسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

مكافحة الفساد

من جانبهم، أعرب مستشارو النيابة الإدارية عن تقديرهم لحرص محافظ المنيا على تعزيز أواصر التواصل والتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق المشترك لدعم جهود مكافحة الفساد، وصون المال العام، وضمان حسن إدارة المرافق العامة، انطلاقًا من المسؤولية الوطنية المشتركة والحرص على ترسيخ سيادة القانون وتحقيق الصالح العام.

وفي ختام اللقاء، تبادل محافظ المنيا ومستشارو النيابة الإدارية الدروع التذكارية، تعبيرًا عن التقدير المتبادل، وتأكيدًا لروح التعاون والتواصل بين مؤسسات الدولة.

حضر اللقاء المستشار أحمد عبد الكريم نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية وكيل مكتب فنى المنيا، المستشار ناصر إبراهيم نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية عضو مكتب فنى رئيس الهيئة، والمستشار محمد حسن والمستشار عمر مكرم نائبا رئيس الهيئة ووكيلى فرع الدعوى التأديبية بالمنيا والمستشار محمد فايز أبو سمرة، مدير نيابة المنيا ثان، والمستشار أحمد عمر، مدير نيابة المنيا ثالث، والمستشار حازم عبد الحكيم، مدير نيابة ملوي، والمستشار أحمد البدري، الوكيل العام الأول لنيابة المنيا، إلى جانب عدد من مستشاري النيابة الإدارية.

