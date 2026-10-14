استلموا الكفن.. إنهاء خصومة ثأرية بالمنيا بعد 11 عاما من الخلاف |صور

شهدت قرية برطباط بمركز مغاغة شمال المنيا ، جلسة صلح عرفية بعد خلافات وخصومة ثأرية استمرت نحو 11 عاما، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، بالتنسيق مع لجنة المصالحات العرفية وكبار رؤوس العائلات عقد جلسة صلح عرفية بين أبناء عمومة من عائلة أبو علي، بعد خلاف نشب بينهم عام 2015 وأسفر عن وفاة شخص.

شهد جلسة الصلح اللواء أحمد عزت مياعد وزير الداخلية مدير أمن المنيا، واللواء مصطفى حسن مدير البحث الجنائي بالمديرية، والعميد محمد ربيع رئيس فرع الأمن العام، والعميد علاء جلال رئيس البحث الجنائي بالمديرية، وعدد من القيادات الأمنية، والمئات من الأهالي .

وشهدت جلسة الصلح بين أبناء عمومة من عائلة أبو علي في مغاغة ، إتمام إجراءات الصلح بين الطرفين، من خلال التراضي وسداد الدية وتسليم الكفن للاشقاء الاربعه ، في خطوة تستهدف إنهاء النزاع وطي صفحة الخلاف بين أبناء العائلة.

وتأتي الجلسة في إطار جهود المصالحة التي تحظى برعاية ودعم القيادات الأمنية بوزارة الداخلية، وقطاع الأمن العام، ومديرية أمن المنيا، وإدارة البحث الجنائي، وفرع البحث الجنائي بشمال المنيا، ومباحث مركز مغاغة، وضباط وحدة المباحث.

واستلم أشقاء المتوفى الأربعة الكفن، ضمن إجراءات الصلح المرتقبة، بما يمهد لإنهاء النزاع وتحقيق الاستقرار بين أبناء العائلة.

وشهد محيط انعقاد الجلسة إجراءات أمنية مكثفة، لتأمين الحضور وتنظيم الدخول والخروج، بمشاركة القيادات الأمنية بمديرية أمن المنيا وقطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي، وفرع البحث الجنائي بشمال المنيا، ومباحث مركز مغاغة، وعدد من ضباط وحدة المباحث.