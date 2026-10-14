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بعد 11 سنه جلسة صلح عرفية بين أبناء عمومة من عائلة أبو علي بالمنيا.. صور
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بعد 11 سنه جلسة صلح عرفية بين أبناء عمومة من عائلة أبو علي بالمنيا.. صور

جلسة صلح بين عائلتين
جلسة صلح بين عائلتين
ايمن رياض

بعد خلافات خصومة ثأرية تصل الي 11 عام تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، بالتنسيق مع لجنة المصالحات العرفية وكبار رؤوس العائلات بقرية برطباط التابعة لمركز مغاغة شمال المنيا، لعقد جلسة صلح عرفية بين أبناء عمومة من عائلة أبو علي، بعد خلاف نشب بينهم عام 2015، وأسفر عن وفاة شخص .

حيث تعقد  جلسة صلح عرفية بين أبناء عمومة من عائلة أبو علي في مغاغة 
وتشهد الجلسة إتمام إجراءات الصلح بين الطرفين، من خلال التراضي وسداد الدية وتسليم الكفن، في خطوة تستهدف إنهاء النزاع وطي صفحة الخلاف بين أبناء العائلة.

وتأتي الجلسة في إطار جهود المصالحة التي تحظى برعاية ودعم القيادات الأمنية بوزارة الداخلية، وقطاع الأمن العام، ومديرية أمن المنيا، وإدارة البحث الجنائي، وفرع البحث الجنائي بشمال المنيا، ومباحث مركز مغاغة، وضباط وحدة المباحث.


ومن المقرر أن يتولى أشقاء المتوفى الاربعه ،  استلام الكفن، ضمن إجراءات الصلح المرتقبة، بما يمهد لإنهاء النزاع وتحقيق الاستقرار بين أبناء العائلة.
 

المنيا الصلح مغاغة الكفن

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