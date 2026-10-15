قاعدين في عشة بالغيط.. رئيس مركز سمالوط يستمع لملاك أرض بشأن مشروع مجمع طبي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للمهندس عويس الغرياني، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط بمحافظة المنيا، خلال جلوسه مع عدد من ملاك الأراضي الزراعية داخل عشة بالغيط، في مشهد بعيد عن أجواء الاجتماعات الرسمية، لمناقشة إنشاء مجمع طبي بالمنطقة والتفاوض بشأن تعويض أصحاب الأرض.

وأظهر الفيديو رئيس مركز سمالوط وهو يتناول الشاي المُعدّ على النار داخل العشة، في إطار محاولة للتقارب مع ملاك الأرض والاستماع إلى آرائهم بشأن المشروع المقترح، ومناقشة إمكانية تعويضهم بأرض بديلة.

ويأتي اللقاء في سياق الجهود المبذولة للتواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم، بما يسهم في تقريب وجهات النظر بين الجهات التنفيذية وأصحاب الأراضي، والوصول إلى حلول توافقية تتيح تنفيذ المشروع الطبي المقترح، مع مراعاة حقوق الملاك ومناقشة آليات التعويض المناسبة.

ولاقى المقطع تداولًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب المشهد غير التقليدي للتفاوض، الذي جرى وسط الأراضي الزراعية وبعيدًا عن المكاتب والاجتماعات الرسمية.