في ظروف غامضة .. العثور على جثة ربة منزل بإحدى قرى المنيا

تكثف الأجهزة الأمنية بالمنيا ، من إجراءاتها بعد العثور على جثة ربة منزل بداخل منزلها بإحدى قرى مركز المنيا ، تم نقل الجثه لمشرحة المستشفى ، وتحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة ، بالعثور على جثمان ربة منزل تدعي ا. ح. ع 45 عامًا، داخل أحد المنازل بإحدى قرى مركز المنيا

وكشفت التحريات الأولية ان السيدة تعول أبناء، ووجود خلافات أسرية سابقة، يجري التحقق منها.

وجرى نقل جثمان السيدة إلى مشرحة المستشفى، لتحديد سبب الوفاة ، وتحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .