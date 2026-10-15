تحذير من استخدام الأكياس البلاستيك السوداء لحفظ الطعام.. مخاطر صحية تستدعي الانتباه

حذّر الدكتور عماد سلامة، أخصائي التغذية العلاجية، من استخدام الأكياس البلاستيك السوداء في حفظ الأطعمة أو تعبئة الخضراوات والفاكهة والخبز، مشيرًا إلى أهمية الانتباه إلى نوعية العبوات والأكياس التي تلامس الطعام، لتجنب احتمالات انتقال ملوثات كيميائية إليه.

لماذا يُنصح بعدم وضع الطعام في الأكياس البلاستيك السوداء؟

وأوضح التحذير، المنشور عبر الصفحة الرسمية للدكتور عماد سلامة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن بعض الأكياس البلاستيكية المصنوعة من خامات معاد تدويرها أو مجهولة المصدر قد تحتوي على ملوثات أو إضافات كيميائية لا تصلح للاستخدام مع الأغذية.

وترتبط المخاوف المتعلقة ببعض الأكياس البلاستيكية السوداء بمصدر الخامات المستخدمة في تصنيعها ومدى خضوعها للرقابة، إذ قد تُصنع بعض المنتجات من بلاستيك معاد تدويره دون التأكد من ملاءمته لملامسة الطعام.

وتوضح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أن استخدام البلاستيك المعاد تدويره في عبوات الأغذية يتطلب تقييمًا لمدى نقاء الخامات، لاحتمال بقاء ملوثات من الاستخدام السابق أو انتقال مواد كيميائية إلى الطعام. .

ولا يعني ذلك أن كل كيس بلاستيك أسود يحتوي بالضرورة على مواد سامة، أو أن اللون الأسود وحده دليل على خطورته، لكن الأهم هو معرفة مدى صلاحية الكيس للاستخدام الغذائي ومصدر تصنيعه.

لماذا يُنصح بعدم وضع الطعام في الأكياس البلاستيك السوداء؟

المعادن الثقيلة والفثالات.. ما المخاطر المحتملة؟

أشار التحذير إلى مخاوف من وجود مواد كيميائية في بعض منتجات البلاستيك غير المخصصة لملامسة الطعام، ومنها المعادن الثقيلة وبعض الإضافات الصناعية.

ومن أبرز هذه المواد:

ـ الرصاص والكادميوم: قد يؤدي التعرض لمستويات ضارة من بعض المعادن الثقيلة إلى أضرار صحية، بحسب نوع المعدن وكمية التعرض ومدته.

ـ الفثالات: مجموعة من المواد الكيميائية يُستخدم بعضها لتليين أنواع معينة من البلاستيك، وقد ارتبطت بعض أنواعها بمخاوف تتعلق بالتأثير في وظائف الغدد الصماء والتكاثر.

ـ الأصباغ والإضافات الصناعية: قد تمثل مصدرًا للقلق إذا استُخدمت مواد غير مناسبة للتلامس مع الطعام أو لم تخضع عمليات التصنيع والرقابة للمعايير المطلوبة.

ومع ذلك، لا يمكن الجزم بوجود هذه المواد في كيس بعينه دون إجراء تحاليل، كما لا يصح اعتبار جميع الأكياس السوداء مصدرًا مؤكدًا لهذه الملوثات.

لماذا يُنصح بعدم وضع الطعام في الأكياس البلاستيك السوداء؟

هل يمكن أن تنتقل المواد الكيميائية من الأكياس إلى الطعام؟

تعتمد احتمالات انتقال المواد الكيميائية من العبوات البلاستيكية إلى الطعام على عدة عوامل، من بينها تركيب البلاستيك، ونوع الطعام، ودرجة الحرارة، ومدة التلامس، وطبيعة المادة الكيميائية الموجودة في العبوة.

وقد تزيد بعض ظروف الاستخدام من احتمالات انتقال الملوثات، ولذلك لا يُنصح باستخدام أكياس القمامة أو الأكياس مجهولة المصدر لتخزين الطعام، خصوصًا الأطعمة الساخنة أو الرطبة.

وتؤكد الجهات المعنية بسلامة الغذاء أن البلاستيك المعاد تدويره لا يصبح صالحًا تلقائيًا لتعبئة الأغذية؛ بل يجب تقييم عملية إعادة التدوير للتأكد من الحد من الملوثات إلى مستويات مناسبة للاستخدام المقصود.

لماذا يُنصح بعدم وضع الطعام في الأكياس البلاستيك السوداء؟

هل ملامسة الكيس الأسود للجلد تسبب مشكلات صحية؟

قد تسبب بعض المواد الموجودة في منتجات بلاستيكية غير مناسبة تهيجًا جلديًا لدى بعض الأشخاص، لكن لا يمكن افتراض أن مجرد لمس كيس أسود يؤدي إلى امتصاص مواد سامة أو حدوث اضطراب هرموني.

ويظل الاحتياط الأفضل هو تجنب استخدام الأكياس مجهولة المصدر في التعامل مع الطعام، وغسل اليدين بالماء والصابون بعد التعامل مع القمامة أو الأكياس المتسخة، وقبل تناول الطعام أو تحضيره.

لماذا يُنصح بعدم وضع الطعام في الأكياس البلاستيك السوداء؟

ماذا عن حرق الأكياس البلاستيكية؟

حرق البلاستيك في الهواء الطلق أو في أماكن غير مجهزة قد يؤدي إلى انبعاث دخان وملوثات ضارة، ولذلك يجب تجنب حرق الأكياس البلاستيكية والتخلص منها بطرق آمنة وفقًا للإرشادات المحلية.

لماذا يُنصح بعدم وضع الطعام في الأكياس البلاستيك السوداء؟

نصائح مهمة لتجنب مخاطر الأكياس البلاستيكية

للحد من احتمالات تعرض الطعام للملوثات، يُنصح باتباع الخطوات التالية:

ـ استخدام أكياس وعبوات مكتوب عليها أنها مخصصة لملامسة الأغذية.

ـ تجنب وضع الخبز والخضراوات والفاكهة والأطعمة الساخنة في أكياس القمامة أو الأكياس مجهولة المصدر.

ـ عدم إعادة استخدام أكياس القمامة في حفظ الطعام، حتى لو بدت نظيفة.

ـ استخدام عبوات غذائية مناسبة ومعروفة المصدر، مع الالتزام بتعليمات الاستخدام ودرجة الحرارة.

ـ غسل اليدين بعد التعامل مع القمامة وقبل تحضير الطعام أو تناوله.

ـ عدم حرق الأكياس البلاستيكية، لتجنب التعرض للأدخنة والملوثات الناتجة عنها.

وفي النهاية، فإن اختيار عبوات آمنة ومخصصة للأغذية يُعد خطوة مهمة للحفاظ على سلامة الطعام، مع ضرورة التمييز بين المخاطر المحتملة التي تدعمها الأدلة العلمية والادعاءات التي لا يمكن تعميمها على جميع المنتجات.