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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ميمي جمال تدخل غرفة العمليات بعد كسر مفصل الحوض.. تفاصيل حالتها الصحية ومخاطر الإصابة

تفاصيل الحالة الصحية للفنانة ميمي جمال
تفاصيل الحالة الصحية للفنانة ميمي جمال
آية التيجي

تصدرت الحالة الصحية للفنانة الكبيرة ميمي جمال اهتمام الجمهور، بعد تعرضها للسقوط داخل منزلها وإصابتها بكسر في مفصل الحوض، ما استدعى نقلها إلى المستشفى وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، قبل اتخاذ قرار بالتدخل الجراحي لعلاج الإصابة.

تفاصيل الحالة الصحية للفنانة ميمي جمال

ووفقًا لتقارير صحفية نشرت اليوم الخميس، 15 أكتوبر 2026، تستعد الفنانة ميمي جمال للخضوع لجراحة لعلاج الكسر، وسط دعوات جمهورها ومحبيها بالشفاء العاجل والعودة إلى نشاطها الفني في أقرب وقت. 

وتعرضت ميمي جمال للسقوط داخل منزلها، وأوضحت تقارير صحفية أن الإصابة تسببت في كسر بمفصل الحوض، وهو ما دفع الأطباء إلى إجراء الفحوصات والأشعة لتحديد طبيعة الكسر ومدى احتياجه إلى تدخل جراحي.

وبحسب تصريحات نقلتها وسائل إعلام عن الفنانة، فإنها موجودة بالمستشفى لإجراء الجراحة، على أن تتحدد خطوات الرعاية التالية وفقًا لتقييم الفريق الطبي.

ولم تتوافر في التقارير المشار إليها تفاصيل طبية كاملة بشأن نوع الكسر أو التقنية الجراحية المستخدمة أو مدة التعافي المتوقعة.

ميمي جمال

ما هو كسر مفصل الحوض الذي تعرضت له ميمي جمال؟

كسر مفصل الحوض هو إصابة تحدث عند انكسار أحد العظام التي تكوّن منطقة مفصل الورك، الذي يربط عظمة الفخذ بالحوض ويساعد الجسم على الوقوف والمشي والحركة.

وتختلف شدة الإصابة بحسب موضع الكسر ومدى استقراره، فقد تكون بعض الكسور بسيطة، بينما تحتاج حالات أخرى إلى تدخل جراحي لتثبيت العظام أو استبدال جزء من المفصل، وفقًا لنوع الكسر وحالة المريض الصحية.

وتحدث هذه الكسور نتيجة السقوط، خاصة لدى كبار السن، إذ يمكن أن تؤدي هشاشة العظام إلى زيادة قابلية العظام للكسر حتى بعد السقوط من ارتفاع بسيط.

أعراض كسر مفصل الحوض

ما أعراض كسر مفصل الحوض؟

تختلف الأعراض حسب مكان الكسر وشدته، لكن أبرز العلامات التي قد تظهر تشمل:

ـ ألمًا شديدًا في منطقة الورك أو أعلى الفخذ.

ـ صعوبة الوقوف أو المشي وتحميل وزن الجسم على الساق المصابة.

ـ تورمًا أو ظهور كدمات حول المنطقة المصابة.

ـ صعوبة تحريك الساق أو الشعور بالألم مع الحركة.

ويستدعي الاشتباه في كسر الورك بعد السقوط، خاصة مع الألم الشديد أو عدم القدرة على الوقوف، الحصول على تقييم طبي عاجل، مع تجنب محاولة تحريك المصاب أو إجباره على المشي.

 كسر مفصل الحوض

كيف يُعالج كسر مفصل الحوض؟

يعتمد العلاج على موضع الكسر وشدته ومدى استقرار العظام، إلى جانب عمر المريض وحالته الصحية العامة.

وتشمل خيارات العلاج التثبيت الجراحي باستخدام مسامير أو شرائح معدنية، أو استبدال جزء من المفصل في بعض الحالات، بينما يمكن علاج بعض الكسور المستقرة بطرق غير جراحية وفقًا لتقييم الطبيب.

وبعد العلاج، قد يحتاج المريض إلى برنامج تأهيل وعلاج طبيعي لاستعادة الحركة تدريجيًا وتقليل مخاطر المضاعفات المرتبطة بقلة الحركة، وتختلف مدة التعافي من حالة إلى أخرى.

 كسر مفصل الحوض

كيف يمكن تقليل خطر السقوط وكسور الورك؟

تزداد أهمية الوقاية من السقوط مع التقدم في العمر، خاصة لدى الأشخاص المصابين بهشاشة العظام أو اضطرابات التوازن. ويمكن تقليل المخاطر من خلال:

ـ تجفيف أرضيات الحمام وإزالة مصادر الانزلاق.

ـ تركيب مقابض مساعدة في الحمام عند الحاجة.

ـ توفير إضاءة جيدة داخل المنزل، خاصة ليلًا.

ـ ارتداء أحذية مناسبة غير قابلة للانزلاق.

ـ تقييم صحة العظام وعلاج هشاشتها تحت إشراف الطبيب عند وجود عوامل خطر.

وفي انتظار تطورات الحالة الصحية للفنانة ميمي جمال، يتمنى جمهورها ومحبوها لها الشفاء العاجل وتمام التعافي.

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بالصور

ميمي جمال تدخل غرفة العمليات بعد كسر مفصل الحوض.. تفاصيل حالتها الصحية ومخاطر الإصابة

تفاصيل الحالة الصحية للفنانة ميمي جمال
تفاصيل الحالة الصحية للفنانة ميمي جمال
تفاصيل الحالة الصحية للفنانة ميمي جمال

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