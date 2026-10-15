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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ميمي جمال: استعد لإجراء عملية جراحية الآن.. خاص

ميمي جمال
ميمي جمال
أحمد البهى

كشفت الفنانة ميمي جمال عن تفاصيل حالتها الصحية بعد تعرضها للسقوط في منزلها. 

وقالت ميمي جمال في تصريحات خاصة لصدي البلد إنها تستعد لإجراء عملية جراحية في ساقها خلال الآن. 

ويعرض الفنانة ميمي جمال حاليًا، مسلسل طالع نازل، من بطولة مني زكي. 

وتدور أحداث «طالع نازل» حول موسيقار يعيش حياة زوجية تبدو مستقرة إلى جانب زوجته، وهي سيدة أعمال قوية تمتلك شركة كبرى، وكان الزوجان قد اتفقا في بداية حياتهما على عدم الإنجاب، إلا أن الزوجة تخفي رغبة حقيقية في تكوين أسرة.

وتتغير حياتها بشكل مفاجئ بعد اكتشافها خيانة زوجها وزواجه من امرأة أخرى في السر، لتدخل في مواجهة نفسية صعبة بين ألم الخيانة ومحاولة استعادة كرامتها، قبل أن تتطور الأحداث إلى صراع أكثر حدة قد يدفعها إلى التفكير في الانتقام.

أبطال مسلسل طالع نازل 

ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب منى زكي كل من محمد شاهين، مريم الخشت، ليلى عز العرب، ميمي جمال، حمزة دياب، وشاهين.

«طالع نازل» من تأليف سماح أحمد عبدالخالق وإنجي القاسم، وإخراج هاني خليفة.

الفنانة ميمي جمال ميمي جمال مسلسل طالع نازل طالع نازل مني زكي

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