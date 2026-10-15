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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

في افتتاحية دورية "آفاق عربية وإقليمية".. علاء يوسف: الإعلام العربي يساهم فى تعزيز الترابط ومواجهة التحديات

في افتتاحية دورية "آفاق عربية وإقليمية".. علاء يوسف: الإعلام العربي يساهم فى تعزيز الترابط ومواجهة التحديات
في افتتاحية دورية "آفاق عربية وإقليمية".. علاء يوسف: الإعلام العربي يساهم فى تعزيز الترابط ومواجهة التحديات
أ ش أ

أكد السفير علاء يوسف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات، أن الإعلام العربي يضطلع بدور مهم في تعزيز الترابط بين الشعوب العربية وتوحيد الصفوف في مواجهة المخاطر التي تشهدها المنطقة، مشددا على أن التحدي الإعلامي لا يقل أهمية عن التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تواجه الأمة العربية.

وأوضح السفير علاء يوسف، في افتتاحية العدد الجديد من دورية «آفاق عربية وإقليمية»، أن المنطقة تعرضت لعدد من الحروب التي ألقت بظلالها على الأمن القومي العربي.

وأكد أن الإعلام العربي يقوم بدور محوري في مواجهة هذه التحديات، من خلال نشر الوعي بأهمية توحيد الصفوف وحشد الجهود العربية، والتصدي لمحاولات بث الفرقة والوقيعة بين الشعوب العربية أو بين مكونات الشعب الواحد. وأشار إلى أن هذه التحديات تبرز الحاجة إلى تنسيق إعلامي عربي ينطلق من القيم المشتركة والروابط التاريخية بين الشعوب العربية، ويعزز التزام وسائل الإعلام بمتطلبات التضامن العربي والحفاظ على الأمن القومي العربي.

ويخصص العدد التاسع عشر من الدورية ملفه الرئيسي لبحث «انعكاسات الحرب الأمريكية الإيرانية على الأمن القومي العربي»، من خلال مجموعة من الدراسات التي تتناول التداعيات السياسية والعسكرية والاقتصادية والاستراتيجية للحرب، وسبل التعامل مع المخاطر الناجمة عنها.

ويضم الملف دراسات حول انعكاسات الحرب على الأمن العربي والاقتصادات العربية، وتطور الصراع من حروب الوكالة إلى المواجهة المباشرة، وتأثير التدخلات غير العربية على الأمن القومي العربي، فضلا عن الأبعاد الاستراتيجية لصراع الممرات البحرية، خاصة مضيقي هرمز وباب المندب.

كما يتضمن العدد دراسات تتناول الاقتصاد الرقمي العربي ونمو الشركات الناشئة والتجارة الإلكترونية عبر الحدود، والربط اللوجستي وتكامل سلاسل الإمداد بين الدول العربية، ونتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة في الجزائر، وآفاق تطوير العمل العربي المشترك في عهد الأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية، الوزير نبيل فهمي.

وتعد دورية «آفاق عربية وإقليمية» دورية فصلية علمية محكمة تصدرها الهيئة العامة للاستعلامات، وتهتم ببحث أبرز القضايا العربية والإقليمية وتحليل تطوراتها السياسية والاقتصادية والاستراتيجية. ويرأس تحريرها عبد المعطي أبوزيد، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات، فيما يتولى مصطفى عبد الجواد، المدير العام بالهيئة، منصب مدير التحرير. وتتاح الدورية مجانا للجامعات والمراكز البحثية والمؤسسات الصحفية والإعلامية والسفارات العربية في مصر، ورقيا ورقميا، بما يتيح للباحثين والدارسين والمهتمين بالشؤون العربية الاطلاع على الدراسات والتحليلات التي تتضمنها.

السفير علاء يوسف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات الإعلام العربي تعزيز الترابط بين الشعوب العربية وتوحيد الصفوف في مواجهة المخاطر العدد الجديد من دورية «آفاق عربية وإقليمية»

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