جميلة عوض تتألق في أحدث جلسة تصوير لها عبر إنستجرام .. صور

شاركت الفنانة جميلة عوض صورًا جديدة لها في أحدث جلسة تصوير عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت جميلة عوض بإطلالة أنيقة كلاسيكية بفستان ستان يبرز جمالها ورشاقتها بدرجات الأزرق.

فيلم ريد فلاج

ويُعد آخر أعمال الفنانة جميلة عوض، فيلم ريد فلاج ويشاركها البطولة الفنان أحمد حاتم، وشريف منير، ونسرين أمين، وانتصار، وميمي جمال، إلى جانب مجموعة من ضيوف الشرف وعدد من الفنانين الشباب.

والفيلم عن فكرة كيرو أيمن، وتأليف أحمد محيي، وإخراج محمود كريم، وإنتاج محمود عبدالله.

ويناقش «ريد فلاج» عددًا من التفاصيل المرتبطة بالعلاقات، من بينها الحب والتردد والثقة والخيانة، وذلك من خلال مواقف كوميدية تتصاعد مع تطور الأحداث.

وتدور أحداث الفيلم حول علاقة زوجية تجمع بين طيار تجسده شخصية أحمد حاتم، وزوجته التي تعمل مديرة لإحدى شركات الإعلانات، حيث يدخل الثنائي في مواقف واختبارات تكشف الكثير عن طبيعة العلاقات العاطفية بين الشباب.