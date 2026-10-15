هعلن بكرة.. كريم محمود عبد العزيز يثير الجدل بمنشور غامض

أثار الفنان كريم محمود عبد العزيز، حالة من الجدل، بمنشور غامض عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب كريم محمود عبد العزيز عبر انستجرام: “هعلن بكرة احسن”، مما جعل جمهوره يتساءل عن المفاجأة التي يروج لها.

من جانب آخر، شارك كريم محمود عبد العزيز في فيلم ‎"طلقني" من إخراج خالد مرعي، ويشارك فيه مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، وهو التعاون الثاني للفنانة دينا الشربيني مع كريم محمود عبد العزيز بعد فيلم الهنا اللي أنا فيه.

ويشارك في بطولته كل من بيومي فؤاد، باسم سمرة، محمد محمود، حنان سليمان، حاتم صلاح، محمود حافظ، مصطفى أبو سريع، دنيا سامي، شريف حسني، عابد عناني وأوتاكا، ومن إخراج خالد مرعي وتأليف أيمن بهجت قمر.