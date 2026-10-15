شاهد.. منة شلبي من كواليس «برلين» قبل عرضه بالقاهرة السينمائي

نشرت الفنانة منة شلبي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، صورة لها من كواليس فيلم «برلين».

ومن المقرر أن يشارك فيلم «برلين» في المسابقة الرسمية للدورة السابعة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

ويعود المخرج أحمد عبد الله إلى مهرجان القاهرة السينمائي الدولي من خلال فيلم «برلين»، الذي يشارك في المسابقة الدولية للدورة السابعة والأربعين، في محطة جديدة ضمن علاقته الممتدة بالمهرجان.

تفاصيل الفيلم:

ويضم الفيلم مجموعة من الفنانين، من بينهم منة شلبي، ويسرا اللوزي، ومحمد حاتم، وفدوى عابد، وحيدر حلو، وجهاد حسام الدين، وفارس الحلو، ورائد ياسين.

وتدور أحداث «برلين» حول ثلاثة مهاجرين عرب يواجهون يومًا سرياليًا في مدينة غريبة؛ إذ يخطئ الناس في التعرّف على ماي، ويظنون أنها امرأة ميتة، بينما تكشف كاميرا هنا عن عوالم بديلة، في حين يسمع حسن ألحانًا تطارده، بالتزامن مع سعيه إلى الانتقام.

وتتشابك مصائر الشخصيات الثلاث في سياق تتداخل فيه الأزمنة والتجارب، ويتصادم الماضي مع الحاضر، في رحلة إنسانية تستكشف الاغتراب والتحولات التي تفرضها الحياة في مدينة بعيدة عن الوطن.



