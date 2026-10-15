التحالف : 19وفاة و364 إصابة في الاعتداءات الحوثية على مطارات السعودية

أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ عملية نوعية ردا على الاعتداءات على المطارات والملاحة في السعودية، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .



وقال تحالف دعم الشرعية: عمليتنا ركزت على تدمير قدرات الحوثيين في شن هجمات على السعودية".

وأضاف تحالف دعم الشرعية:" مطار الملك خالد الدولي تعرض لــ 20 اعتداء منذ الأول من أكتوبر".

وتابع تحالف دعم الشرعية:" 17 وفاة وأكثر من 330 إصابة جراء الاعتداءات على مطار الملك خالد الدولي".

وأكمل تحالف دعم الشرعية: “الاعتداء الحوثي على مطار الملك خالد تم بـ10 مسيرات وصواريخ ومقذوفات أخرى”.

وتابع تحالف دعم الشرعية في اليمن:" 19 وفاة و364 إصابة في الاعتداءات الحوثية على مطارات السعودية"

