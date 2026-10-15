التحالف : تدمير 127 مخزنا و منصات إطلاق تابعة للحوثيين في اليمن

أكد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية، أن ميليشيا الحوثي شنت هجمات استهدفت منشآت مدنية بالمملكة.

وقال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في كلمته في مؤتمر صحفي، أن اعتداءات الحوثي تمثل تهديدا للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأضاف المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية:" الاعتداءات تكشف استهتار الحوثيين بأرواح المدنيين".

وتابع المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية:" استهداف المطارات يعرض حياة آلاف المدنيين المسافرين للخطر".

أكمل تحالف دعم الشرعية في اليمن:قمنا بتدمير 127 مخزنا إلى جانب منصات إطلاق تابعة للحوثيين.. نفذنا عملية نوعية ردا على الاعتداءات على المطارات والملاحة".