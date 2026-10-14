توترات عسكرية.. خبير عسكري أردني سابق يكشف حسابات إيران من التصعيد الحوثي

قال الفريق الدكتور قاصد محمود، نائب رئيس أركان الجيش الأردني السابق، إن التصعيد الحوثي قد يرتبط بالتطورات المتسارعة في المواجهة الأمريكية الإيرانية، لكنه لا يعتقد أن إيران لديها مصلحة مباشرة في توسيع نطاق التصعيد خلال المرحلة الراهنة، نظرًا إلى ما قد يترتب عليه من خسائر إضافية لطهران وحلفائها.

وأوضح «محمود»، خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن فتح جبهة جديدة قد يمنح إيران ورقة إضافية للضغط على الولايات المتحدة في سياق المفاوضات، إلا أن توظيف هذه الورقة يظل مرتبطًا بحدود التصعيد وقدرة طهران على التحكم في تداعياته.

وأضاف أن إيران تواجه ضغوطًا كبيرة، ولا تبدو في وضع يسمح لها بتحمل أعباء مواجهة موسعة تشمل أطرافًا إقليمية أخرى، مشيرًا إلى أن خسارة حلفاء أو تراجع نفوذها الإقليمي قد يضاعفان من كلفة التصعيد عليها.

وأشار إلى أن اتساع المواجهة قد يفتح المجال أمام تحركات سياسية ووساطات إقليمية، لكنه حذّر من أن تحوّل التصعيد إلى مواجهة مباشرة ومتعددة الجبهات قد يؤدي إلى نتائج يصعب احتواؤها.

وفيما يتعلق باحتمال استخدام الحوثيين للضغط على واشنطن، قال محمود إن هذه الجبهة قد تمثل ورقة إضافية في حسابات التفاوض، إلا أن مدى تأثيرها ومصلحة إيران في استمرارها يظلان موضع تساؤل.