الأمم المتحدة تبدي قلقًا بالغًا إزاء تصاعد القتال في اليمن وتداعياته على المدنيين

أكدت الأمم المتحدة أنها لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء استمرار التصعيد العسكري في اليمن، معربة عن قلقها إزاء تصاعد الأعمال العدائية على جبهات قتال عديدة، ولا سيما في محافظة تعز، وما يترتب عليها من عواقب إنسانية مدمّرة على المدنيين.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، دعا المتحدث باسم الأمم المتحدة، "ستيفان دوجاريك"، أطراف النزاع إلى ضبط النفس والحيلولة دون أي تصعيد إضافي.

وشدد "دوجاريك" على ضرورة التزام الأطراف بالقانون الدولي الإنساني، والامتناع عن شن هجمات مباشرة على المدنيين والبنية التحتية المدنية، واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين والمنشآت التي يستخدمونها من أضرار الأعمال العدائية.

وجدد "دوجاريك" التأكيد على أنه ما من حل عسكري لهذا النزاع، وحث جميع الأطراف على إيجاد سبيل إلى حوار شامل يفضي إلى تسوية سياسية عن طريق التفاوض. وقال المتحدث الأممي إن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن "هانس جروندبرج" يواصل جهوده بنشاط.

وعلى صعيد الوضع الإنساني، قال "دوجاريك" إن التصعيد يتسبب في موجات نزوح واسعة النطاق وتفاقم النقص في الإمدادات ولا سيما في محيط تعز.

وعلى الرغم من التحديات، أشار عاملون في المجال الإنساني إلى أن الأمم المتحدة وشركاءها في المجال الإنساني تمكنوا، منذ مطلع أغسطس الماضي، من إيصال المساعدات الطارئة إلى نحو 148 ألف شخص، من رجال ونساء وأطفال.

وحذروا الشركاء في المجال الإنساني من احتمال نفاد مخزونات القمح والدقيق الحالية في غضون أقل من ثلاثة أسابيع. كما ارتفعت أسعار البنزين إلى ثلاثة أضعاف، فيما أصبح غاز الطهي غير متاح إلى حد كبير للسكان.

وفي مدينة تعز، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنحو 50 في المائة. وتؤثر أزمة الوقود في إمدادات المياه، مما يعرّض خدمات المياه للخطر ويخلق ظروفا شديدة الخطورة على الصحة العامة. ويضاف إلى ذلك الاكتظاظ في مواقع النزوح، ومحدودية الحصول على المياه النظيفة، وضعف الخدمات الصحية.

بدورها، حذّرت منظمة الصحة العالمية من ارتفاع حاد في حالات الاشتباه بالإصابة بالكوليرا في اليمن، مشيرة إلى أن ربع الحالات – من إجمالي أكثر من 8 آلاف حالة أُبلغ عنها منذ مطلع العام – سُجّل خلال الأسابيع الأربعة الماضية وحدها. ويواجه الأطفال أيضا مخاطر متزايدة للإصابة بالحصبة، في وقت لا تزال فيه معدلات التغطية بالتطعيم منخفضة للغاية.

وجدد المتحدث باسم الأمم المتحدة الدعوة إلى الأطراف للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية وتوزيعها بأمان وسرعة ودون عوائق، أينما دعت الحاجة إليها ولجميع من يحتاجون إليها.