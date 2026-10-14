كارثة غذائية تلوح في اليمن.. 800 ألف شخص محرومون من المساعدات والأمم المتحدة تحذر

حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الأربعاء، من أن تصاعد الصراع في اليمن أدى إلى انقطاع المساعدات الغذائية المنقذة للحياة عن نحو 800 ألف شخص، وسط تدهور الأوضاع الأمنية وإغلاق الطرق وتغير خطوط المواجهة، ما يعرقل وصول الإمدادات الإنسانية إلى المحتاجين.

وقال البرنامج، في بيان، إن أكثر من 600 ألف شخص في مدينة تعز، بينهم أكثر من 200 ألف امرأة وطفل، أصبحوا خارج نطاق وصوله، في ظل تصاعد المخاطر الأمنية وصعوبة إيصال المساعدات.

تعز تواجه خطر نفاد دقيق القمح

وأوضح البرنامج أن تعز تعاني انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي، بعدما صُنفت 10 مناطق من أصل 16 داخل المدينة سابقًا ضمن مستويات الطوارئ الغذائية.

وحذر من أن مخزون دقيق القمح أوشك على النفاد، وأن الإمدادات المتبقية في الأسواق قد تنفد قريبًا، واصفًا الوضع بأنه «مقلق».

وقال ممثل برنامج الأغذية العالمي في اليمن، الخضر دالوم، إن استمرار تعذر وصول المساعدات بأمان إلى الأشخاص الأكثر احتياجًا قد يؤدي سريعًا إلى كارثة إنسانية.

18 مليون شخص يواجهون الجوع

وتتفاقم الأزمة الغذائية في مختلف أنحاء اليمن، حيث يواجه أكثر من 18 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي الحاد، بينما يعاني 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد، بينهم 500 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم.

وأظهرت عمليات الرصد الأخيرة أن 74% من الأسر في المناطق التي يسهل الوصول إليها لا تستطيع تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية، ما يعكس اتساع نطاق الأزمة حتى في المناطق التي يمكن للعاملين الإنسانيين الوصول إليها.

72 موظفًا أمميًا محتجزون ومخاوف من تقليص المساعدات

وفي سياق متصل، أفاد برنامج الأغذية العالمي بأن 72 من موظفي الأمم المتحدة لا يزالون محتجزين لدى سلطات ميليشيا الحوثي، بينهم 37 موظفًا تابعًا للبرنامج.

وحذر البرنامج من أنه سيضطر إلى تقليص المساعدات بصورة كبيرة اعتبارًا من نوفمبر المقبل، ما لم يحصل على تمويل إضافي.

وبحسب البيان، يحتاج البرنامج إلى 268 مليون دولار لمواصلة تقديم المساعدات الغذائية وتنفيذ العمليات الإنسانية الأخرى في اليمن حتى عام 2027، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الإنسانية وتتراجع فيه قدرة الأسر على تأمين الغذاء الأساسي.