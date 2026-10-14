قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برلمانية : رسائل الرئيس بالندوة التثقيفية تعكس نهجًا قائمًا على المصارحة في عرض الحقائق أمام المواطنين
واشنطن تنهي تقليدا استمر 24 عاما.. غياب المراقبين الدوليين عن انتخابات الكونجرس
الأهلي يفرض هيمنته على إفريقيا.. ثنائية تاريخية لرجال وسيدات اليد في يوم واحد
الخارجية الفلسطينية تدين إحراق مسجد بالقدس وكتابة شعارات عنصرية
محمود مسلم: تصريح الرئيس السيسي بشأن الدستور يقطع الطريق أمام محاولات التشكيك
خبير استراتيجي: الحرب النفسية ضد مصر تستهدف الدولة من الداخل.. والشائعات جزء من المواجهة
سعر الدولار اليوم في مصر الأربعاء 14 أكتوبر 2026 بالبنوك
كلام فاضي.. فتحي سند: تصعيد الزمالك ضد اتحاد الكرة هدفه التغطية على الفشل الإداري
مصطفى رحيم: تأكيد الرئيس السيسي عدم المساس بالدستور رسالة لحماية دولة المؤسسات
المبعوثة الأممية تحذّر من انهيار التوافق السياسي في ليبيا وتطالب بمحاسبة معرقلي الانتخابات
مصادر لـ صدى البلد تكشف حقيقة زيادة البنزين والسولار
استجابة لرغبات أولياء الأمور.. محافظ دمياط يقرر النزول بسن القبول بالصف الأول الابتدائي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كارثة غذائية تلوح في اليمن.. 800 ألف شخص محرومون من المساعدات والأمم المتحدة تحذر

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الأربعاء، من أن تصاعد الصراع في اليمن أدى إلى انقطاع المساعدات الغذائية المنقذة للحياة عن نحو 800 ألف شخص، وسط تدهور الأوضاع الأمنية وإغلاق الطرق وتغير خطوط المواجهة، ما يعرقل وصول الإمدادات الإنسانية إلى المحتاجين.

وقال البرنامج، في بيان، إن أكثر من 600 ألف شخص في مدينة تعز، بينهم أكثر من 200 ألف امرأة وطفل، أصبحوا خارج نطاق وصوله، في ظل تصاعد المخاطر الأمنية وصعوبة إيصال المساعدات.

تعز تواجه خطر نفاد دقيق القمح

وأوضح البرنامج أن تعز تعاني انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي، بعدما صُنفت 10 مناطق من أصل 16 داخل المدينة سابقًا ضمن مستويات الطوارئ الغذائية.

وحذر من أن مخزون دقيق القمح أوشك على النفاد، وأن الإمدادات المتبقية في الأسواق قد تنفد قريبًا، واصفًا الوضع بأنه «مقلق».

وقال ممثل برنامج الأغذية العالمي في اليمن، الخضر دالوم، إن استمرار تعذر وصول المساعدات بأمان إلى الأشخاص الأكثر احتياجًا قد يؤدي سريعًا إلى كارثة إنسانية.

18 مليون شخص يواجهون الجوع

وتتفاقم الأزمة الغذائية في مختلف أنحاء اليمن، حيث يواجه أكثر من 18 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي الحاد، بينما يعاني 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد، بينهم 500 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم.

وأظهرت عمليات الرصد الأخيرة أن 74% من الأسر في المناطق التي يسهل الوصول إليها لا تستطيع تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية، ما يعكس اتساع نطاق الأزمة حتى في المناطق التي يمكن للعاملين الإنسانيين الوصول إليها.

72 موظفًا أمميًا محتجزون ومخاوف من تقليص المساعدات

وفي سياق متصل، أفاد برنامج الأغذية العالمي بأن 72 من موظفي الأمم المتحدة لا يزالون محتجزين لدى سلطات ميليشيا الحوثي، بينهم 37 موظفًا تابعًا للبرنامج.

وحذر البرنامج من أنه سيضطر إلى تقليص المساعدات بصورة كبيرة اعتبارًا من نوفمبر المقبل، ما لم يحصل على تمويل إضافي.

وبحسب البيان، يحتاج البرنامج إلى 268 مليون دولار لمواصلة تقديم المساعدات الغذائية وتنفيذ العمليات الإنسانية الأخرى في اليمن حتى عام 2027، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الإنسانية وتتراجع فيه قدرة الأسر على تأمين الغذاء الأساسي.

برنامج الأغذية العالمي الصراع في اليمن اليمن مدينة تعز برنامج الأغذية العالمي في اليمن ميليشيا الحوثي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة البترول

أول رد من الوزارة على ضبط مسؤولين في شركات بترول بتهمة تلقي رشوة

الطقس في مصر

عاصفة ترابية ورمال قادمة من شرق ليبيا تضرب البلاد| الأرصاد تحذر

مستريح الذهب في الزقازيق - هيثم أحمد رجب

مستريح الزقازيق استولى على 20 كيلو ذهب وهرب للأردن.. والضحايا: خسرنا تحويشة عمرنا وعملنا محاضر ضده

وزير التربية والتعليم

أزمة بتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027.. الأهالي: السيستم واقع والكود مابيوصلش

تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة مضيفة الطيران عزة رمزي

توفيت في هجوم مطار الرياض.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة مضيفة الطيران عزة رمزي

الخطيب

قرار عاجل من المحكمة بشأن مدحت شلبي على خلفية اتهامه بسب وقذف محمود الخطيب

محمد هاني

محمد هاني يقترب من التجديد وياسر إبراهيم يلوح بالرحيل.. ماذا يحدث في الأهلي؟

اكتشاف اثري سمنود

أول رد.. مدير آثار الغربية يكشف تفاصيل العثور على تمثالين ملكيين بقرية بهبيت الحجارة

ترشيحاتنا

بتكار جديد لمعالجة التربة الرملية ودعم الأمن الغذائي

براءة اختراع مصرية تحصد جائزة دولية بالكويت.. ابتكار جديد لمعالجة التربة الرملية ودعم الأمن الغذائي

معهد بحوث الأغذية بميناء دمياط

الزراعة تعلن نجاح تقييم «إيجاك» لمعمل بحوث سلامة الغذاء بميناء دمياط

هيئة الدواء

هيئة الدواء تنفي أي زيادة على أسعار الأدوية

بالصور

فوائد البنجر..غنى بالنترات الطبيعية لتحسين الدورة الدموية

فوائد البنجر..غنى بالنترات الطبيعية لتحسين الدورة الدموية
فوائد البنجر..غنى بالنترات الطبيعية لتحسين الدورة الدموية
فوائد البنجر..غنى بالنترات الطبيعية لتحسين الدورة الدموية

ترامب: الرسوم الجمركية تدفع شركات السيارات العالمية لنقل مصانعها إلى الولايات المتحدة

ترامب
ترامب
ترامب

فوائد لا تعلمها عن بذور اليقطين.. تحمى صحة العين و يعزز المناعة

فوائد لا تعلمها عن بذور اليقطين
فوائد لا تعلمها عن بذور اليقطين
فوائد لا تعلمها عن بذور اليقطين

الإفراط فى الملح.. عادة غذائية ترفع ضغط الدم وتزيد مخاطر أمراض القلب

عادة غذائية ترفع ضغط الدم وتزيد مخاطر أمراض القلب
عادة غذائية ترفع ضغط الدم وتزيد مخاطر أمراض القلب
عادة غذائية ترفع ضغط الدم وتزيد مخاطر أمراض القلب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد