الأمم المتحدة ترحب بالإفراج عن أحد الموظفين المحتجزين لدى الحوثيين

رحبت الأمم المتحدة بالإفراج عن الموظف بمكتب المبعوث الأممي إلى اليمن "سامي الكلابي" الذي احتجزته السلطات الحوثية منذ يونيو عام 2024.

وبحسب ما ذكره مركز إعلام الأمم المتحدة، اليوم /الخميس/، قال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة "فرحان حق"، إن هذه خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، وأعرب عن أمله في أن يتمكن "الكلابي" من تلقي الرعاية الطبية المتخصصة التي يحتاج إليها بصورة عاجلة.

وجدد "فرحان حق" دعوة الحوثيين إلى الإفراج فورا وبدون شروط عن جميع المحتجزين المتبقين من موظفي الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية دولية ووطنية ومجتمع مدني وبعثات دبلوماسية. وحتى الآن لا يزال 71 موظفا أمميا محتجزين لدى سلطات الأمر الواقع الحوثية.