قال الدكتور أحمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، إن إجمالي الأموال التي جُمعت من خلال البنك المركزي المصري وبنك مصر وإنستاباي وبنك ناصر الاجتماعي بلغ 430 مليون جنيه، خلال 48 ساعة، دعمًا لأسر الضحايا والمصابين في حادث الوراق الأليم.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى، أن البنك المركزي المصري قدم دعمًا بقيمة 60 مليون جنيه في صورة شهادات استثمار بأسماء الضحايا والمصابين، موضحًا أن هذه الشهادات ليست تحت ولاية وزارة التضامن الاجتماعي، وإنما قدمتها البنوك مباشرة إلى المتضررين وأسر الضحايا الذين فقدوا حياتهم والأسر التي كانوا يعولونها.

وأوضح أن قيمة السيارات المتضررة تبلغ في المتوسط 28 مليون جنيه، وتشمل 20 سيارة، بالإضافة إلى 6 سيارات ركوب تبرع بها حزب مستقبل وطن، أو ما يعادل قيمتها نقدًا وفقًا لرغبة المتضرر، مشيرًا إلى أن من لا يرغب في الحصول على سيارة يمكنه الحصول على قيمتها نقدًا، وأن الوزارة موجودة لتقديم الدعم والمساندة للمتضررين.