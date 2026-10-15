التحالف: اعتراض صاروخ للفصائل اليمنية باتجاه المدينة المنورة

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكي، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة بالمنطقة الشرقية.

وذكر المتحدث الرسمي، أنه جرى اعتراض وتدمير صاروخ مجنح "كروز" بمنطقة المدينة المنورة.

وكان المتحدث الرسمي، قد أعلن أمس الأربعاء، عن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الفصائل اليمنية باتجاه مدينة الرياض، كما جرى اعتراض وتدمير صاروخ مجنح (كروز) في محافظة الخرج.

وفي وقت سابق من صباح اليوم، أطلقت المديرية العامة للدفاع المدني بالسعودية، إنذارًا مبكرًا عبر المنصة الوطنية للإنذار المبكر في نجران وجازان، محذّرًا من خطر محتمل وداعيًا إلى الالتزام بالتعليمات الرسمية لضمان السلامة.

ودعا المواطنين والمقيمين إلى اتباع إرشادات السلامة، وفي مقدمتها الابتعاد عن الأماكن المكشوفة والزجاج وعدم الوقوف في الشرفات أو الأسطح خلال فترة التحذير.



كما شدد على الموجودين خارج المباني ضرورة الدخول إلى أقرب منشأة أو الاحتماء خلف ساتر صلب، مع تجنب التجمهر والتصوير نهائيًا والابتعاد عن المواقع الخطرة حتى زوال الحالة، وتجنب الشائعات وعدم تداول المقاطع المجهولة.

وبعد مرورو دقائق معدودة ، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم (الخميس)، زوال الخطر عن نجران وجازان، مؤكدةً أهمية استمرار الالتزام بتعليماته حفاظًا على السلامة.