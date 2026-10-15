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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بتكلفة 45 مليون جنيه.. محافظ المنيا يتفقد مشروع إنشاء وحدة طب الأسرة بقرية 8

محافظ المنيا خلال الجوله
محافظ المنيا خلال الجوله
ايمن رياض

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، مشروع إنشاء وحدة طب الأسرة بقرية 8 إحدى قرى الظهير الصحراوي بمركز المنيا، بتكلفة إجمالية تبلغ 45 مليون جنيه، لخدمة نحو 40 ألف مواطن من أبناء القرية والقرى التابعة لها، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الصحية، والتوسع في تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية، ضمن الاستعدادات لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

وأكد المحافظ أن تطوير المنشآت الصحية والتوسع في إنشاء وحدات طب الأسرة يمثلان محورًا أساسيًا لتحسين جودة الخدمات الطبية وتيسير حصول المواطنين عليها بالقرب من محل إقامتهم، مشيرًا إلى أن المحافظة تتابع تنفيذ المشروعات الصحية ميدانيًا لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، بما يدعم جهود الدولة في بناء منظومة صحية متكاملة تضع صحة المواطن في مقدمة أولوياتها.

وخلال الجولة، استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من المهندس نبيل برسوم، مدير المشروع بالجهاز المركزى للتعمير ( منطقة تعمير المنيا ) حول مكونات الوحدة ومراحل التنفيذ، موضحًا أن المشروع تنفذه الجمعية التعاونية للاستشارات الهندسية والمقاولات بالبحيرة، تحت إشراف جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد، وبدأ العمل به خلال شهر أغسطس الماضى، ومن المقرر الانتهاء منه خلال عام. وتستهدف الوحدة تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية لنحو 30 إلى 40 ألف مواطن من أهالي قرية 8 والقرى التابعة لها.

وتقام الوحدة على مساحة إجمالية للموقع تبلغ 1440 مترًا مربعًا، وتضم 62 غرفة موزعة على ثلاثة طوابق إذ يضم الدور الأرضي، المقام على مساحة 525 مترًا مربعًا، أماكن انتظار وأربع عيادات وغرفة مشورة وصيدلية ومخزنًا ودورات مياه. ويشمل الدور الأول العلوي، المقام على مساحة 570 مترًا مربعًا، عيادات طب الأسرة وقاعة للتثقيف الصحي ومعملًا للطفيليات ومكتبًا صحيًا ومكتبًا للمنتفعين، إلى جانب المخازن، فيما خُصص الدور الثاني العلوي لسكن الأطباء والتمريض والمكاتب الإدارية، بما يوفر بيئة عمل مناسبة للأطقم الطبية ويدعم كفاءة تقديم الخدمات الصحية.

وشدد كدواني على استمرار المتابعة الميدانية لمشروعات تطوير القطاع الصحي بمختلف مراكز المحافظة، والعمل على سرعة إنجازها وفقًا للبرامج الزمنية المحددة ومعايير الجودة، بما يعزز جاهزية المنشآت الطبية للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، ويسهم في توفير خدمات صحية متكاملة ومستدامة تلبي احتياجات المواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة النائب سيد أبوبريدعة، عضو مجلس النواب، والدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة المنيا.

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