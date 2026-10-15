هجوم بـ10 مسيرات وصواريخ يستهدف مطار الملك خالد.. التحالف يكشف التفاصيل

أعلن المتحدث باسم قوات التحالف يوم الخميس أن الاعتداء الإرهابي على مطار الملك خالد في السعودية تم بـ10 مسيرات وصواريخ ومقذوفات أخرى، مؤكدا أن الاعتداءات الغاشمة للفصائل اليمنية على مطارات المملكة تهديد للأمن الإقليمي.

وأضاف المتحدث باسم قوات التحالف أنه تم تدمير 127 مخزنا للفصاءل الينبمناطق جبلية والعديد من منصات الإطلاق، مشيرا إلى أن الفصائل اليمنية حاولت استهداف عشرات المطارات ومنشآت النفط والموانئ بالسعودية.

وأكد المتحدث باسم قوات التحالف، أنه على الفصائل اليمنية الوقف الفوري لكل العمليات الإرهابية ضد المدنيين والأعيان المدنية، لافتا إلى أن الاعتداء الإرهابي على مطار الملك خالد تم بـ10 مسيرات وصواريخ ومقذوفات أخرى.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، وفقًا لتصريح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، اللواء الركن تركي المالكي.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» عن المالكي إعلانه تدمير الطائرة المسيرة، في بيان مقتضب نُشر عبر وكالة الأنباء السعودية «واس»، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن موقع الاعتراض الدقيق أو الجهة التي أطلقت الطائرة.