الإحصاء السعودي: 159 مليار ريال قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر

أعلنت هيئة الإحصاء السعودي، أن قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للمملكة بلغت 159 مليار ريال.

وقالت الهيئة، في بيان لها، حسبما أوردته قناة "الإخبارية السعودية"، اليوم /الخميس/ - "إن نسبة نمو التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر بلغت 33.5 % في عام 2025 ".

وأضافت أن نسبة نمو التدفقات الخارجة للاستثمار الأجنبي بلغت 98.5 % في عام 2025.

وكان وزير الاستثمار السعودي، فهد السيف، قد أعلن في وقت سابق، أن البيئة الاستثمارية في المملكة شهدت نقلة نوعية من التركيز على الكم إلى النوعية، مشيرًا إلى أن تنمية رأس المال والاستثمارات تضاعفت خلال السنوات الخمس الماضية.