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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السعودية تعلن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق بنجلاديشيين في مكة المكرمة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أمنية رشاد الجلوي

أعلنت وزارة الداخلية السعودية تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق رجل وامرأة يحملان الجنسية البنجلاديشية في منطقة مكة المكرمة، الأربعاء 14 أكتوبر 2026، بعد إدانتهما بارتكاب جريمة داخل أحد المساجد بالعاصمة المقدسة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الجهات الأمنية ألقت القبض على المدانين، نذر الإسلام عبد البصير وسيتي اختر، عقب اتهامهما بارتكاب فعل فاحش داخل أحد المساجد في مكة المكرمة.

وأضافت أن التحقيقات انتهت إلى توجيه الاتهام إليهما، قبل إحالتهما إلى المحكمة المختصة، التي أصدرت حكمًا بثبوت ما نُسب إليهما والقتل تعزيرًا، نظرًا إلى خطورة الجريمة وانتهاك حرمة المسجد.

وأشارت الوزارة إلى أن الحكم اكتسب الصفة النهائية بعد تأييده من الجهات المختصة، وصدر أمر ملكي بإنفاذه، قبل تنفيذ الحكم بحق المدانين في منطقة مكة المكرمة.

وأكدت وزارة الداخلية السعودية، في ختام بيانها، حرص السلطات على حفظ الأمن وتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، محذرة من ارتكاب الجرائم التي تنتهك حرمة المساجد أو تمس الأعراض.

وزارة الداخلية السعودية مكة المكرمة بنجلاديش العاصمة المقدسة حكم القتل تعزيرًا

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