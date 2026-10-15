التضخم في السعودية يرتفع 1.9% على أساس سنوي خلال سبتمبر 2026

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، الصادرة اليوم الخميس، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 1.9% خلال سبتمبر 2026، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، فيما استقر المؤشر على أساس شهري.



وأوضحت الهيئة، أن ارتفاع التضخم السنوي جاء مدفوعًا بشكل رئيسي بزيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 3.6%، إلى جانب ارتفاع أسعار النقل بنسبة 2.3%، وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.4%.



وفي المقابل، سجل مؤشر أسعار المستهلكين استقرارًا خلال سبتمبر مقارنة بأغسطس، نتيجة تباين التغيرات في أسعار الأقسام المختلفة، بحسب بيانات الهيئة.

وتعكس هذه البيانات استمرار الضغوط السعرية في بعض القطاعات الرئيسية، لا سيما السكن والطاقة والنقل، رغم استقرار معدل التضخم على أساس شهري.