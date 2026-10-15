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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الأول من نوعه خارج العاصمة.. افتتاح مكتب لهيئة الرقابة المالية في الإسكندرية

جانب من لقاء الدكتور إسلام عزام رئيس هيئة الرقابة المالية
جانب من لقاء الدكتور إسلام عزام رئيس هيئة الرقابة المالية
علياء فوزى

افتتح الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مكتب تمثيل الهيئة في محافظة الإسكندرية بمقر مركز خدمات المستثمرين بالمنطقة الحرة بالعامرية، بمشاركة محافظ الإسكندرية المهندس أيمن عطية، واللواء ياسر عباس نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار.

شارك في مراسم الافتتاح الدكتور طارق سيف، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور محمد عبدالعزيز والدكتورة رحاب طه، مساعدي رئيس الهيئة، وعدد من قيادات الهيئة ومديري الإدارات ومسئولي محافظة الإسكندرية وهيئة الاستثمار.

وأقيمت مراسم الافتتاح في بداية فعاليات مؤتمر "بناء القدرات من أجل تعزيز التنمية" الذي تقيمه الهيئة بالإسكندرية تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، للتعريف بالأنشطة المالية غير المصرفية وتوسيعها وتعميقها وزيادة إسهامها التنموي. 

ومكتب الإسكندرية هو الأول من نوعه التابع للهيئة العامة للرقابة المالية خارج القاهرة، حيث أُنشأ بموجب قرار رئيس الوزراء رقم (٤٠٤٩) لسنة ٢٠٢٥ بإنشاء فروع ومكاتب تمثيل للهيئة، إلى جانب فرع بالحي المالي بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومكتبي تمثيل بمحافظتي السويس وقنا.

وصول الخدمات لجميع أنحاء الجمهورية

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، إن افتتاح مكتب تمثيل الإسكندرية يمثل انطلاقة لإنشاء مكاتب الهيئة في المحافظات الأخرى ضمن خطة الهيئة لتقريب الخدمات وتعزيز التواصل مع المستثمرين والمتعاملين.

وأكد حرص الهيئة على وصول خدماتها لجميع أنحاء الجمهورية وتيسير الإجراءات وتنويع قنوات الاتصال، ما بين التواجد الفعلي بمكاتب التمثيل والفروع وتيسير التواصل والمراسلات الرسمية وتقديم الطلبات والمستندات عبر الوسائل التكنولوجية الحديثة لتوفير الوقت والجهد والتكاليف على الهيئة والمستثمرين وجمهور المتعاملين.

وأوضح الدكتور إسلام عزام أن القطاع المالي غير المصرفي بمحافظة الإسكندرية يمتاز بثقل نوعي ويتمتع بإمكانات كبيرة تؤهل لمزيد من الازدهار في أنشطة سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي، بالنظر إلى مكانة الإسكندرية كثاني أكبر مدينة في مصر من حيث حجم الأنشطة الاقتصادية وتنوعها بعد القاهرة، والاتساع المطرد في أسواقها، ولكونها مركزًا حيويًا للأنشطة الخدمية واللوچستية والتجارية المرتبطة بالصناعات الثقيلة والغذائية والنقل البحري والاستيراد والتصدير.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن المكتب سيوفر خدمة تلقي الطلبات المرتبطة بإجراءات تمويل الشركات كزيادة رأس المال والمتابعة، ومن المخطط زيادة الخدمات المقدمة من خلاله تباعًا.

من جانبه رحب محافظ الإسكندرية المهندس أيمن عطية بخطوة افتتاح مكتب تمثيل الهيئة العامة للرقابة المالية في المنطقة الحرة بالإسكندرية، مؤكدًا أهمية التواصل المستمر مع المستثمرين المحليين والأجانب والدور الحيوي الذي تلعبه المنطقة الحرة في جذب الاستثمارات وتشجيع المشروعات في قطاعات الصناعة والخدمات اللوچستية.

وأشار المحافظ إلى أن المنطقة الحرة ومركز خدمات المستثمرين بها تُعد إحدى الركائز الاقتصادية الحيوية بالمحافظة، في دعم القطاعات الإنتاجية وزيادة حجم الصادرات وتوفير فرص العمل، مشددًا على حرص المحافظة على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتعزيز أوجه التعاون مع الجهات الرقابية والحكومية المختلفة، وأن إضافة الخدمات المرتبطة بالأنشطة المالية غير المصرفية تعتبر نقلة نوعية في هذا الإطار.

ومن جهته؛ أشاد اللواء ياسر عباس، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بافتتاح مكتب الهيئة العامة للرقابة المالية في مركز خدمات المستثمرين الذي يضم حاليًا مكاتب لنحو ٣٥ وزارة وهيئة ويخدم آلاف الشركات والمستثمرين بمختلف القطاعات من محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح، ويسهم في تسهيل رحلة المستثمر من التأسيس إلى الإنتاج وضخ العوائد في السوق المصرية.

وشدد نائب رئيس هيئة الاستثمار على أن افتتاح المكتب يمثل إضافة كبيرة لمركز خدمات المستثمرين وللتسهيلات المقدمة للشركات في مختلف الأنشطة المالية غير المصرفية، في ظل الشراكة الممتدة بين "الرقابة المالية " و"الاستثمار" للنهوض بتلك الأنشطة وتعظيم إسهامها في الاقتصاد الوطني.

هيئة الرقابة المالية محافظة الإسكندرية خدمات المستثمرين الخدمات اللوچستية القطاع المالي غير المصرفي

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