الرقابة المالية: أرصدة تمويلات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تجاوزت الـ101 مليار جنيه

كشفت هيئة الرقابة المالية عن أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في نهاية يونيو 2026، والتي تجاوزت الـ 101 مليار جنيه مقارنة 84,781.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.

وبحسب تصريحات رئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور إسلام عزام، أن تلك التمويلات جاءت من خلال حوالي 4400 منفذ للجهات المرخصة على مستوى الجمهورية، من شركات وجمعيات ومؤسسات.

وتراجعت أعداد المستفيدين من تلك التمويلات لنحو 3,394.5 مليون عميل بنهاية يونيو الماضي مقارنة 3,562.0 مليون مستفيد بنهاية يونيو 2025.

أرصدة تمويلات المشروعات متناهية الصغر بنهاية يونيو 2026

وأوضحت هيئة الرقابة المالية في أحدث تقارير صادرة عنها خلال النصف الأول من العام الجاري، حصل "صدى البلد" علي نسخة منه أن قطاع المشروعات متناهية الصغر استحوذ علي النسبة الأكبر بقيمة تمويلات نحو 74,379.1 مليار جنيه، بعدد مستفيدين نحو 3,376.9 مليون مستفيد.

التوزيع وفقًا لنوع المستفيد

واستحوذ الذكور علي النصيب الأكبر من أرصدة تمويلات المشروعات متناهية الصغر بنسبة 54.6 % فيما كان نصيب النساء المستفيدة من تلك التمويلات نحو 45.3 %.

التوزيع وفقًا لنوع النشاط

وتصدر القطاع التجاري النشاطات المستحوذة علي أرصدة تمويل المشروعات متناهية الصغر فى نهاية يونيو 2026 بنحو 55.9%، وجاء القطاع الزراعي في المرتبة الثانية بنسبة 25.6%، ثم القطاع الخدمي مستحوذا علي 12.7% من قيمة التمويلات، وأخير القطاع الإنتاجي 6.5%.

وجاءت الشركات في المرتبة الأولي بقائمة الجهات المانحة لتمويلات المشروعات متناهية الصغر بحصة سوقية بلغت 68.2% ثم الجمعيات والمؤسسات من الفئة (أ) بنسبة 29.22%، وجاءت بقية الحصص ضئيلة، إذ سجلت 1.23% و0.84% على التوالي.

بلغ بلغت أرصدة التمويل لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة 26,780.8 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، وصل عدد المستفيدين نحو 17.7 ألف مستفيد.