صرصار بوجبة الطعام| واقعة تثير الجدل داخل مستشفى الهلال بسوهاج.. والتأمين الصحي يفتح التحقيق

أثارت واقعة تداول صور ومقطع فيديو يُظهران وجود حشرة «صرصار» داخل وجبة غذائية مخصصة لإحدى المريضات بمستشفى الهلال للتأمين الصحي بمحافظة سوهاج، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، لتتحرك إدارة التأمين الصحي وتبدأ التحقيق في الواقعة للتأكد من تفاصيلها ومحاسبة المسؤولين حال ثبوت أي مخالفات.

حشرة داخل وجبة مريضة تفتح باب التساؤلات

وتعود تفاصيل الواقعة إلى نشر فتاة صورًا ومقطع فيديو قالت إنها توثق العثور على حشرة داخل وجبة غذائية مخصصة لإحدى المريضات الموجودة بالمستشفى، وهو ما دفع متابعين إلى التساؤل عن آليات تجهيز الوجبات المقدمة للمرضى، ومدى تطبيق إجراءات الرقابة والنظافة داخل المنشأة الطبية.

وبحسب رواية الفتاة، فإنها لم تكتفِ بتوثيق ما شاهدته، بل توجهت إلى أحد العاملين بالمستشفى وعرضت عليه الصور والفيديو، مطالبة بالتعامل مع الموقف، إلا أنها ذكرت أن رده بعبارة «ماذا أفعل لكِ؟» زاد من استيائها، وهو ما دفعها إلى نشر الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتتصاعد حالة الجدل بشأن ما حدث.

مدير التأمين الصحي يكشف موقف الإدارة

من جانبه، أكد الدكتور محمد خلف، مدير التأمين الصحي بسوهاج، أن الإدارة بدأت التحقيق في حقيقة ما تم تداوله بشأن العثور على حشرة داخل وجبة غذائية بمستشفى الهلال للتأمين الصحي، مشددًا على أهمية الوقوف على ملابسات الواقعة قبل تحديد المسؤوليات أو اتخاذ أي قرارات بشأنها.

وتترقب الأوساط المتابعة نتائج التحقيقات الجارية، التي تستهدف التحقق من صحة الصور ومقطع الفيديو، وكشف ظروف إعداد الوجبة وتقديمها للمريضة، فضلًا عن تحديد مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية المنظمة لتداول الأغذية داخل المستشفيات.

ومن المنتظر اتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات، حال ثبوت وجود مخالفات، في إطار الحفاظ على سلامة المرضى وضمان حصولهم على خدمات طبية وغذائية تتوافق مع المعايير الصحية المطلوبة.