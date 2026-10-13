مخلفات الصرف في نص الشارع.. أهالي الحواويش يستغيثون بالمسؤولين في سوهاج

في قلب قرية الحواويش التابعة لمركز أخميم شرق محافظة سوهاج، تتصاعد استغاثات الأهالي بسبب مخلفات ناتجة عن أعمال تنظيف غرف الصرف الصحي الرئيسية، يقولون إنها تُركت وسط الشارع دون رفعها، الأمر الذي أثار حالة من الاستياء، وفتح الباب أمام تساؤلات بشأن مسؤولية القائمين على تنفيذ الأعمال عن إعادة الطريق إلى حالته الطبيعية عقب الانتهاء منها.

مخلفات في الطريق.. ومعاناة يومية للأهالي

بحسب رواية الأهالي، فإن المقاول المسؤول عن تنفيذ مشروع الصرف الصحي بالقرية انتهى من أعمال تنظيف غرف الصرف الرئيسية، لكنه ترك ناتج التنظيف والمخلفات في منتصف الطريق، دون إزالتها، لتظل عائقًا أمام حركة المواطنين والسيارات والتكاتك.

وتزداد المخاوف مع استمرار الحركة اليومية في الشارع، إذ يرى الأهالي أن وجود هذه المخلفات وسط الطريق قد يتسبب في إرباك حركة المرور، ويزيد من احتمالات وقوع الحوادث، فضلًا عما قد يصاحبها من روائح كريهة ومخاطر بيئية وصحية، إذا استمر الوضع دون تدخل.

ولا تتوقف الأزمة، وفقًا لشكاوى الأهالي، عند المظهر غير الحضاري الذي خلفته المخلفات، وإنما تمتد إلى حق المواطنين في استخدام طريق آمن ونظيف، لا تتحول فيه أعمال تحسين الخدمات إلى عبء جديد يضاف إلى معاناتهم اليومية.

استغاثة إلى مياه سوهاج ومجلس مدينة أخميم

ووجه أهالي الحواويش بسوهاج استغاثة عاجلة إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، ومجلس مدينة أخميم، والوحدة المحلية بقرية الحواويش، مطالبين بسرعة معاينة الموقع والتدخل لرفع المخلفات المتراكمة، وإلزام المسؤول عن الأعمال بإعادة الشارع إلى حالته الطبيعية.

وأكد الأهالي أن مشروعات الصرف الصحي تمثل خطوة مهمة لتحسين مستوى الخدمات بالقرى، إلا أن الاستفادة الحقيقية منها تتطلب الالتزام باشتراطات السلامة والنظافة، وعدم ترك مخلفات التنفيذ أو الصيانة في الطرق العامة، بما يضر بالمواطنين ويعرقل حركة المرور.