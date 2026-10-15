تنفيذ 10 قوافل بيطرية مجانية وتطوير 7 وحدات بيطرية في سوهاج

في إطار جهود محافظة سوهاج لدعم الثروة الحيوانية وتحسين مستوى الخدمات البيطرية المقدمة للمربين بالقرى والنجوع، وتحت رعاية اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، تواصل مديرية الطب البيطري تنفيذ أنشطة بروتوكول التعاون مع برنامج الاتحاد الأوروبي للتنمية الريفية المتكاملة بمصر “EU-ZIRA3A”.

والذي يستهدف تنفيذ 40 قافلة بيطرية مجانية وتطوير ورفع كفاءة 10 وحدات بيطرية بالمحافظة، بما يسهم في دعم صغار المربين وتحسين مستوى الرعاية البيطرية المقدمة للمواطنين.

محافظة سوهاج

وأكد محافظ سوهاج حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم واستمرار جهودها بالتعاون مع الجهات المعنية والشركاء في تنفيذ البرامج التنموية التي تستهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم صغار المزارعين والمربين، والحفاظ على الثروة الحيوانية باعتبارها أحد مقومات الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية بالمحافظة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد حمدي مدير عام الطب البيطري بسوهاج، أن أنشطة التعاون بدأ تنفيذها عام 2024، حيث أسفرت الجهود حتى الآن عن تنفيذ 10 قوافل بيطرية مجانية.

وذلك إلى جانب الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة 7 وحدات بيطرية من إجمالي 10 وحدات مستهدفة، وهي " تونس، نجع عبد الله، عرابة أبو الدهب، الحويج، الصوامعة غرب، نزلة علي، كوم إشقاو "، فيما تتواصل الأعمال لاستكمال تطوير الوحدات المتبقية، تمهيدًا لرفع كفاءة الخدمات البيطرية وتوسيع نطاق الاستفادة منها بالقرى المستهدفة.

وأشار إلى أن جهود التعاون تضمنت تنفيذ القوافل البيطرية لتقديم خدمات الفحص والكشف والعلاج للحيوانات بالمجان، إلى جانب تنظيم الندوات الإرشادية والتوعوية للمربين حول التحصينات البيطرية.

وسبل الوقاية من الأمراض، وأهمية الممارسات السليمة في تربية ورعاية الحيوانات، بما يسهم في الحفاظ على الثروة الحيوانية وتحسين إنتاجيتها.

وأضاف أن أنشطة التعاون شملت تطوير البنية التحتية لعدد من الوحدات البيطرية، وتزويدها بالأجهزة والمعدات والأدوات البيطرية اللازمة، فضلًا عن دعم منظومة التدريب ورفع كفاءة الأطباء البيطريين، وتطوير وحدة إنتاج النيتروجين بمديرية الطب البيطري، بما يعزز قدرات المديرية على تقديم خدمات أكثر كفاءة للمربين.

وفي سياق متصل، شاركت مديرية الطب البيطري، مؤخرا في ورشة عمل بعنوان "تحديث خطط تحسين الحالة التغذوية وتربية ورعاية الجاموس المصري"، ضمن أنشطة مشروع التنمية الريفية المتكاملة "EU-ZIRA3A"، بمشاركة ممثلين عن معهد بحوث صحة الحيوان ومديرية الزراعة ومعهد البحوث الزراعية ونقابة الفلاحين وعدد من المربين وخريجي كليات الطب البيطري والزراعة.

وقد تناولت الورشة جهود المشروع في تطوير الخدمات البيطرية والزراعية، ومناقشة التحديات التي تواجه المربين وسبل معالجتها وفقًا للدراسات العلمية.

وذلك إلى جانب التأكيد على أهمية التوسع في التلقيح الاصطناعي والتحسين الوراثي، وتطبيق برامج التحصين والممارسات السليمة في تربية ورعاية الحيوانات، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج الحيواني وتعزيز استدامة التنمية الريفية.