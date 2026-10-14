محافظ سوهاج: تخصيص أكثر من 12 فدانا بجرجا لإنشاء صوامع غلال

ثمن اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، صدور قرار رئيس الجمهورية أوائل أكتوبر الجاري، عقب موافقة مجلس الوزراء على مشروع القرار، بتخصيص قطعة أرض بمساحة 12.53 فدان، بما يوازي 52652 متر مربع، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية مركز جرجا جنوب المحافظة، لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية، لاستخدامها في إنشاء صوامع غلال، بسعة تخزينية 60 ألف طن.

وأكد محافظ سوهاج أن هذا القرار يعكس توجهات القيادة السياسية وحرص الدولة على التوسع في إقامة المناطق التجارية واللوجستية ومخازن السلع الرئيسية بمختلف المحافظات، وخاصة محافظة سوهاج.

محافظة سوهاج

وذلك بما يسهم في تعزيز الأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية، ودعم منظومة الأمن الغذائي، ورفع كفاءة عمليات تخزين الغلال والحفاظ عليها، مشيرا إلى أن الصوامع الجديدة سترفع الطاقة التخزينية للمحافظة من 170 إلى 230 ألف طن سنويا.

وأضاف "راشد" أن التوسع في إنشاء صوامع الغلال يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة تخزين الحبوب، والحد من الفاقد، وتعزيز قدرة الدولة على تأمين احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية، بما يدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه، قال الدكتور سامح التوني وكيل وزارة التموين بسوهاج، أن موسم توريد الاقماح المحلية الماضي شهد طفرة كبيرة في التوريد مقارنة بالأعوام السابقة، حيث اكتملت السعات التخزينية بالصوامع والشون في كافة أرجاء المحافظة، وقد واجهنا صعوبات في توفير أماكن لاستقبال الاقماح، نظرا للاقبال الشديد من المواطنين علي التوريد.

وأشار أن قرار تخصيص هذه المساحة الكبيرة غرب جرجا سوف يسهم في زيادة استقبال كميات الاقماح خلال المواسم القادمة، وذلك بما يدعم تقليل الاستيراد من السلع الاستراتيجية وخاصة القمح.