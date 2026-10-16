تفاصيل موعد ومكان عزاء النائبة أماني أبو سحلي

أعلن النائب الدكتور أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، إقامة عزاء وتأبين النائبة الراحلة أماني أبو سحلي، مساء الأحد الموافق 18 أكتوبر، في قاعة الفتح بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وأكد العطيفي، عبر صفحته الشخصية على “فيس بوك”، أن الراحلة ستظل محل تقدير واحترام، داعيًا المولى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أسرتها وذويها ومحبيها الصبر والسلوان.

جدير بالذكر أن عددا كبيرا من النواب نعو النائبة الراحلة أماني أبوسحلي.

وأعربت النائبة سحر صدقي عن حزنها لرحيل زميلتها، قائلة: «بقلوب تعتصرها المآسي ننعى النائبة أماني أبو سحلي»، وتقدمت بخالص العزاء إلى أسرتها وجميع أفراد عائلة أبو سحلي.

وأكدت أن الموت غيبها عن الحياة، لكن أعمالها ومواقفها الطيبة ستظل باقية في ذاكرة من عرفوها وتعاملوا معها.

وقال النائب أحمد الديربي إن الراحلة لم تكن عضوًا عاديًا بمجلس النواب، بل كانت سيدة من صعيد مصر تمثل حالة إنسانية استثنائية، مشيرًا إلى أنها واجهت محنة فقدان نجلها قتيلًا، في وقت كان ينتظر فيه كثيرون أن تقود هذه المأساة إلى الأخذ بالثأر، لكنها اختارت طريق التسامح، لتقدم موقفًا يعكس قوة إنسانية وقدرة على تجاوز الألم.

وفي كلمة مؤثرة، نعت النائبة رحاب الغول زميلتها الراحلة باكية، ووصفتها بأنها رمز للأدب والأخلاق الحميدة، مؤكدة أنها كانت أمًا صابرة محتسبة، تحملت ألم فقدان فلذة كبدها، ومع ذلك دعت إلى التسامح ونبذ الثأر.

وأشارت الغول إلى أن السيدة انتصار السيسي كرمت الراحلة تقديرًا لجهودها وصبرها ودعوتها إلى التسامح، مؤكدة أن أماني أبو سحلي ستظل في ذاكرة زملائها نموذجًا للمرأة الصعيدية التي تمسكت بقيم العفو والتسامح رغم قسوة التجربة التي مرت بها.

كما نعى النائب فتحي قنديل النائبة الراحلة، معربًا عن خالص تعازيه لأسرتها ومحبيها، ومؤكدًا تقديره لما قدمته خلال حياتها من جهود وعطاء.

وأعربت النائبة ريهام أبو الحسن عن حزنها لرحيل زميلتها، قائلة إنها تركت في نفوس زملائها غصة وحزنًا كبيرًا.

فيما قدم النائب أحمد العويضي العزاء لأهالي محافظة قنا، وللنائب السابق حمزة أبو سحلي وأبناء الراحلة.

وأكد النائب محمد عبد الفتاح آدم، أن الراحلة تجرعت مرارة الفقد الأكبر بوفاة ابنها، لكنها صبرت وظلت، رغم آلامها، ترتدي ثوب الواجب الوطني، مشيرًا إلى أن سيرتها عكست شهامة أبناء الصعيد، وقدمت نموذجًا فريدًا في العمل النيابي والإنساني، بعدما واصلت أداء دورها في خدمة المواطنين رغم محنتها الشخصية.

ومن جهته، نعى النائب محمد عبد العليم داود، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، النائبة الراحلة، واصفًا إياها بأنها صاحبة رسالة برلمانية واجتماعية كبيرة، وتقدم بخالص العزاء إلى أسرتها الكريمة وأهالي محافظة قنا، مؤكدًا تضامنه معهم في هذا المصاب الأليم.