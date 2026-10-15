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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار رينو داستر 2026 في السوق السعودي

رينو داستر 2026
رينو داستر 2026
صبري طلبه

تعد رينو داستر 2026 من أبرز السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV المطروحة في السوق السعودي، حيث تقدم بفئتين هما Evolution وTechno، مع باقة من التجهيزات.

تصميم رينو داستر 2026 

تعتمد رينو داستر على تصميم يتناسب مع طبيعة السيارات متعددة الاستخدامات، ويبلغ طول السيارة 4,345 مم، بينما يصل عرضها إلى 1,813 مم، ويبلغ ارتفاعها 1,650 مم، وقاعدة عجلات بطول 2,658 مم ومساحة تخزين تصل إلى 542 لترًا، ويتراوح وزن السيارة بين 1,299 و1,363 كجم.

رينو داستر 2026

محرك رينو داستر 2026 

تعتمد رينو داستر 2026 على محرك بنزين تيربو، بسعة 1.3 لتر موزعة على أربع أسطوانات، وينتج قوة تبلغ 153 حصانًا، مع عزم دوران أقصى يصل إلى 270 نيوتن متر، وترتبط المنظومة بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض DCT من سبع سرعات، بينما تنتقل القوة إلى العجلات الأمامية عبر نظام الدفع الأمامي.

تسارع داستر واستهلاك الوقود 

تستطيع السيارة رينو داستر 2026 التسارع من السكون إلى 100 كم/س خلال 9.2 ثانية، فيما تبلغ سرعتها القصوى 180 كم/س، وتصل معدلات استهلاك الوقود إلى 16.8 كم لكل لتر، مع خزان وقود بسعة 50 لترًا. 

رينو داستر 2026

تجهيزات رينو داستر 2026

تضم المقصورة شاشة لنظام المعلومات والترفيه بقياس 10.1 بوصة، مع دعم الاتصال اللاسلكي بخاصيتي أندرويد أوتو وآبل كاربلاي، كما تأتي السيارة بمقود متعدد الوظائف، ونظامًا صوتيًا من 6 سماعات، إلى جانب كاميرا وحساسات للركن.

وتضم السيارة كذلك مرايا جانبية كهربائية، ومجموعة من تجهيزات السلامة، تشمل الوسائد الهوائية وعددًا من تقنيات المكابح المساعدة، منها نظام ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، مع برنامج الثبات الالكتروني ESP، ونظام المساعدة على تجاوز المرتفعات، ومثبت للسرعة.

رينو داستر 2026

أسعار رينو داستر 2026 في السوق السعودي

تقدم رينو داستر 2026 في السعودية بفئتين، تبدأ أسعار فئة Evolution من 90,685 ريالًا سعوديًا، بينما يصل سعر فئة Techno إلى 98,735 ريالًا سعوديًا.

رينو داستر رينو داستر رينو داستر 2026 أسعار رينو داستر 2026 أسعار رينو داستر 2026 في السوق السعودي

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