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ارتفعت 39.6%.. مصر تصدر فواكه طازجة بـ 103.6 مليون دولار في يوليو 2026
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفعت 39.6%.. مصر تصدر فواكه طازجة بـ 103.6 مليون دولار في يوليو 2026

فواكهه
فواكهه
آية الجارحي

سجلت الصادرات المصرية ارتفاعًا خلال شهر يوليو 2026، لتصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 3.9 مليار دولار، مقابل 3.7 مليار دولار خلال الشهر نفسه من عام 2025، بنسبة زيادة بلغت 5.8%، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وشهدت عدد من السلع نموا كبيرا في صادراتها  من بينها المنتجات البترولية والملابس الجاهزة، إلى جانب الفواكه الطازجة ومنتجات الحديد والصلب والصابون ومستحضرات التنظيف، بحسب البيانات الإحصائية التي حصل صدى البلد على نسخه منها.


الفواكه الطازجة

صعدت صادرات الفواكه الطازجة إلى نحو 103.6 مليون دولار، مقابل 74.2 مليون دولار، محققة نموًا بنحو 39.6%

المنتجات البترولية 

ارتفعت صادرات  المنتجات البترولية إذ سجلت نحو 561.6 مليون دولار خلال يوليو 2026، مقابل 339.1 مليون دولار في يوليو 2025، بنسبة زيادة بلغت 65.6%.

الملابس الجاهزة

كما ارتفعت صادرات الملابس الجاهزة إلى نحو 380.1 مليون دولار، مقابل 317.7 مليون دولار خلال الفترة المقارنة، بنسبة نمو بلغت 19.6%.

العجائن والمحضرات الغذائية

وسجلت صادرات العجائن والمحضرات الغذائية المتنوعة نحو 331.1 مليون دولار، مقابل 325.8 مليون دولار في يوليو 2025، بزيادة قدرها 2.4%.

اللدائن بأشكالها الأولية

وأظهرت البيانات ارتفاع صادرات اللدائن بأشكالها الأولية إلى نحو 153.5 مليون دولار، مقابل 136.9 مليون دولار خلال يوليو 2025، بنسبة زيادة بلغت 12.1%.

قضبان وعيدان وزوايا وأسلاك

وبلغت صادرات قضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد نحو 59.9 مليون دولار، مقارنة بنحو 56.3 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة ارتفاع بلغت 6.6%.

الصابون ومحضرات التنظيف

وفي السياق ذاته، ارتفعت صادرات الصابون ومحضرات التنظيف إلى نحو 45.9 مليون دولار، مقابل 29.7 مليون دولار، بنسبة نمو بلغت 54.4%.

كما سجلت صادرات المنتجات نصف المصنعة بالدرفلة من حديد أو صلب نحو 39.8 مليون دولار، مقابل 23.5 مليون دولار خلال يوليو 2025، بزيادة بلغت 69.7%.

وارتفعت صادرات السجاد والكليم إلى نحو 34.6 مليون دولار، مقابل 31.3 مليون دولار، بنسبة نمو بلغت 11%، فيما سجلت صادرات النباتات وجذور ودرنات للطعام نحو 37.8 مليون دولار، مقابل 22.2 مليون دولار، بزيادة بلغت 70.8%.

صادرات مصر الصادرات السلع الفواكه الطازجة الملابس الجاهزة الصابون

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