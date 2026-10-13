0,58 % ارتفاعا في قيمة الصادرات خلال شهر يوليو 2026

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليــوم الثلاثاء المــوافق 13/ 10 / 2026 النشــرة الشهريــة لبيانات التجارة الخارجية يوليو 2026 وقد بلغـت قيـمة العجز فـى الميزان التجاري 8,04 مليــار دولار خـــلال شهر يوليو 2026 مقابــل 5,22 مليــار دولار لنفـس الشهـر مـن العــام السابـق بنسبــة ارتفاع قدرها 53,95 ٪.

الصادرات

ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 0,58٪ حيث بلغت 3,93 مليار دولار خلال شهر يوليو 2026 مقابــل 3,90 مليـــار دولار لنفــس الشهــر مـن العــام السابـــق، ويرجــع ذلـك إلــى ارتفاع قيمـة صــادرات بعــض السـلــع وأهــمها:

(منتجات البترول بنسبـة 55,1٪، ملابس جاهزة بنسبة 18,2 ٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 2,4٪ ، لدائن بأشكالها الأولية بنسبـة 6,6 ٪).

بينما انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر يوليو 2026 مقابــل مثيلتها لنفس الشهــر من العـام السابـق وأهمهـا (أسمدة بنسبــة 47,1 ٪، البترول الخام بنسبـة 39,0 ٪، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبــة 17,9 ٪، سكر مكرر بنسبه 18,5 ٪).

الواردات

ارتفعت قيمة الواردات بنسبـة 31,13 ٪ حيـث بلغت 11,97 مليار دولار خـلال شهـر يوليو 2026 مقابـــل 9,13 مليــار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجـع ذلـك إلــى ارتفاع قيمـــة واردات بعض السـلع وأهمهـــا:

(الغاز الطبيعي بنسبــة 88,5 ٪ ، مواد اولية من حديد او صلب بنسبة 4,3 ٪ ، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 5,3 ٪ ، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 40,7 ٪ ).

بينما انخفضت قيمـة واردات بعض السلــع خلال شهر يوليو 2026 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهـا: (منتجات البترول بنسبة 13,4 ٪، سيارات ركوب بنسبة 13,3 ٪، ذرة بنسبـة 12,8 ٪، زيوت مكررة بنسبـة 34,1 ٪).