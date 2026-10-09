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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

13.3 % ارتفاعا في صادرات مصر إلى ماليزيا خلال 8 أشهر من 2026

التبادل التجاري بين مصر وماليزيا
التبادل التجاري بين مصر وماليزيا
آية الجارحي

توجه اليوم الرئيس  عبد الفتاح السيسي إلى ماليزيا ،  ضمن الجولة الآسيوية التي يقوم بها رئيس الجمهورية .

وذلك في إطار بحث سبل تعزيز أوجه العلاقات الثنائية بين مصر وماليزيا في مختلف المجالات. 

وأصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانات احصائية تتضمن العلاقات الاقتصادية بين مصر وماليزيا .

الصادرات المصرية إلى ماليزيا

  أظهرت بيانات الجهاز اليوم ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى ماليزيا لتسجل 68 مليون دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2026 مقابل 60 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2025 بنسبة ارتفاع قدرها 13.3 % .

الواردات المصرية من ماليزيا


بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من ماليزيا 427 مليون دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2026 مقابل 456 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2025 بنسبة انخفاض قدرها 6.4 % .

 التبادل التجاري بين مصر وماليزيا


مما يشير إلى وصول قيمة التبادل التجاري بين مصر وماليزيا إلى 495 مليون دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2026 مقابل 516 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2025 بنسبة انخفاض قدرها 4.1 % ، ويرجع هذا الانخفاض لتراجع قيمة الواردات المصرية من ماليزيا . 

أهم السلع التي صدرتها مصر لـ ماليزيا


أهم مجموعات سلعيــة صدرتهــا مصر إلى ماليزيــا خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2026 
1.    خضروات وفواكه  بقيمة 23 مليون دولار.
2.     ملح ، كبريت ، احجار ، أسمنت  بقيمة 18 مليون دولار.
3.    سجاد وأغطية أرضيات بقيمة 3 مليون دولار.
4.    ألومنيوم ومصنوعاته بقيمة 3 مليون دولار.
5.    ملابس جاهزة  بقيمة 2 مليون دولار .

السلع التي استوردتها مصر من ماليزيا

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من ماليزيا خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2026
1.    شحوم وزيوت نباتية وحيوانية  بقيمة 227 مليون دولار.
2.    آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها بقيمة 40 مليون دولار .
3.    كاكاو ومحضراته بقيمة 34 مليون دولار .
4.    مطاط ومصنوعاته بقيمة 32 مليون دولار .
5.    منتجات كيماوية عضوية بقيمة 22 مليون دولار  .

تحويلات المصريين العاملين بماليزيا 

 

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بماليزيا 9.5 مليون دولار خلال العام المالي  2024 /2025 مقابل 7.9 مليون دولار خلال العام المالي 2023 / 2024 بنسبة ارتفاع قدرها 21.2 % ، بينما بلغت قيمة تحويلات الماليزيين العاملين فى مصر 1.7 مليون دولار خلال العام المالي 2024 /2025 مقابل 2.2 مليون دولار خلال العام المالي  2023 / 2024 بنسبة انخفاض قدرها 20.7 % .

 استثمارات ماليزيا في مصر


وسجلت قيمة استثمارات ماليزيا في مصر 6.6 مليون دولار خلال العام المالي 2024/ 2025  ، بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في ماليزيا 199.9 مليون دولار خلال نفس الفترة  .

عدد سكان مصر


وسجل عدد سكان مصر 109.6 مليون نسمة في أكتوبر 2026.

عدد سكان ماليزيا

بينما سجل عدد سكان ماليزيا 36.5 مليون نسمة خلال نفس الفترة . 

عـدد المصـريين المتواجديـن بماليزيا


وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بماليزيا طبقـًا لتقديــرات البعثة 5.5 ألف مصري حتــى نهايــة عام 2025 .

مصر وماليزيا العلاقات الاقتصادية الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الرئيس عبد الفتاح السيسي الصادرات الواردات الاستثمارات

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