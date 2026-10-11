356 مليون دولار.. صادرات الكيماويات والأسمدة المصرية للسعودية تقفز 98%

ارتفعت صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة المصرية إلى المملكة العربية السعودية بنسبة 98% خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026، لتسجل نحو 356 مليون دولار، مقابل 180 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، لتحتل المملكة المرتبة السادسة ضمن أكبر 10 أسواق مستوردة لصادرات القطاع.

ويعكس هذا النمو زيادة الطلب على المنتجات المصرية في السوق السعودي، في ظل تنوع الصادرات التي تشمل البتروكيماويات والأسمدة واللدائن والمنظفات والدهانات، إلى جانب توجه المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة إلى تكثيف أنشطته الترويجية بالمملكة خلال الفترة المقبلة.

البتروكيماويات تتصدر صادرات مصر للسعودية بـ102 مليون دولار

تصدرت البتروكيماويات قائمة صادرات الصناعات الكيماوية المصرية إلى السوق السعودي خلال أول 8 أشهر من عام 2026، بقيمة بلغت نحو 102 مليون دولار، تلتها الأسمدة والمبيدات بنحو 51 مليون دولار، ثم اللدائن والبلاستيك بقيمة 44 مليون دولار.

وسجلت صادرات المنظفات نحو 41 مليون دولار، والأحبار والدهانات 31 مليون دولار، فيما بلغت صادرات الخلايا الجافة والبطاريات نحو 22 مليون دولار، وكذلك المنتجات المتنوعة من الزيوت والخلاصات نحو 22 مليون دولار.

كما بلغت صادرات الكيماويات المتنوعة نحو 16 مليون دولار، والكيماويات غير العضوية 14 مليون دولار، إلى جانب منتجات المطاط والكيماويات العضوية والزجاج والمواد اللاصقة.

ويعكس تنوع المنتجات المصدرة اتساع قاعدة الصناعات المصرية المتواجدة في السوق السعودي، ويفتح المجال أمام زيادة الصادرات والتوسع في قطاعات جديدة خلال الفترة المقبلة.

المجلس التصديري يستهدف 5 معارض دولية بالسعودية خلال 2027

يستهدف المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة تعزيز حضور الشركات المصرية في السوق السعودي، من خلال المشاركة في المعارض الدولية والفعاليات المتخصصة، وربط خططه الترويجية بمؤشرات أداء الأسواق المستهدفة وفرص النمو المتاحة.

وفي هذا الإطار، يستعد المجلس للمشاركة في معرض السعودية للزراعة (Saudi Agriculture) خلال الفترة من 19 إلى 22 أكتوبر 2026، من خلال جناح مصري مجمع يضم عددًا من الشركات والمنتجات المتخصصة، بهدف التعريف بالقدرات الإنتاجية والتصديرية المصرية، والتواصل المباشر مع المشترين والمستوردين السعوديين.

ويستهدف المجلس المشاركة في 4 معارض دولية بالمملكة خلال عام 2026، على أن يرتفع العدد المستهدف إلى 5 معارض خلال عام 2027، تشمل قطاعات الأسمدة والزراعة ومستلزماتها، والصناعات الكيماوية، والبلاستيك، وأدوات المائدة ومنتجات الزجاج والقطاع الفندقي.

وتأتي هذه التحركات في إطار خطة لتعزيز التواجد المصري بالسوق السعودي، وتوسيع قاعدة العملاء، وفتح قنوات تسويقية جديدة أمام المنتجات المصرية.

خالد أبو المكارم: السوق السعودي يوفر فرصًا لزيادة صادرات القطاع

وأكد خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن السوق السعودي يمثل أحد الأسواق الرئيسية لصادرات القطاع، مشيرًا إلى أن نمو الصادرات بنسبة 98% خلال أول 8 أشهر من 2026 يعكس وجود فرص حقيقية أمام الشركات المصرية لمواصلة التوسع وزيادة حصتها السوقية.

وأوضح أن تنوع المنتجات المصرية المصدرة إلى المملكة، وفي مقدمتها البتروكيماويات والأسمدة واللدائن والمنظفات والدهانات، يعزز فرص التوسع في قطاعات إضافية وزيادة حجم الصادرات خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن المجلس يحرص على تعزيز تواجده في السوق السعودي من خلال المشاركة المنتظمة في المعارض الدولية والفعاليات المتخصصة، بما يدعم التواصل مع المستوردين، ويساعد الشركات على التعرف على احتياجات السوق وبناء علاقات تجارية مستدامة.

وأشار إلى أن المشاركة في معرض السعودية للزراعة خلال أكتوبر الجاري تأتي ضمن خطة المجلس لتوسيع الحضور المصري بالمملكة، إلى جانب استهداف المشاركة في 4 معارض خلال 2026 و5 معارض متنوعة القطاعات خلال 2027.

محمد مجيد: تحويل نمو الصادرات إلى فرص تجارية مستدامة

من جانبه، أكد محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن وصول صادرات القطاع إلى 356 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من العام، واحتلال السعودية المرتبة السادسة ضمن أكبر الأسواق المستوردة، يعززان أهمية مواصلة العمل على تعظيم استفادة الشركات المصرية من الفرص المتاحة بالمملكة.

وأوضح أن استراتيجية المجلس لا تقتصر على زيادة المشاركة في المعارض، بل تستهدف تعظيم العائد منها من خلال اللقاءات الثنائية مع المستوردين، والتعرف على متطلبات القطاعات المختلفة، ومساعدة الشركات على فهم طبيعة السوق السعودي.

وأضاف أن المجلس يعمل على دعم الشركات الأعضاء في تذليل عقبات دخول السوق، وتوفير الدراسات والمعلومات التسويقية التي تساعدها على تحديد فرص التوسع واتخاذ قرارات تصديرية أكثر دقة.

وأشار مجيد إلى أن خطة المشاركة في 5 معارض متخصصة خلال عام 2027 تستهدف توسيع قاعدة المنتجات المصرية وتعزيز حضورها في قطاعات جديدة، بما يدعم زيادة الصادرات ويفتح مسارات تجارية إضافية أمام الشركات.

وأكد أن المجلس يسعى إلى البناء على النمو المحقق في السوق السعودي، من خلال توجيه الأنشطة الترويجية وفقًا لبيانات التجارة ومؤشرات الطلب، وتحويل الفرص المتاحة إلى تعاقدات وصادرات فعلية تدعم استدامة نمو القطاع.